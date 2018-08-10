TÜRK ÜRÜNLERİ PTT İLE BOSNA HERSEK’TE

Bosna Hersek’teki yoğun program kapsamında e-ticaret ve filateli alanlarındaki ortak çalışmalara yönelik bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

PTT A.Ş. ve Bosna Hersek Posta İdaresi arasındaki e-ticaret işbirliği anlaşması, Bosna Hersek Posta İdaresi’nce kullanılan web sitesinin PTT A.Ş.’ye ait www.ready2sale.com platformuna entegre edilmesini ve bu platform aracılığıyla tanıtımı yapılacak ürünlerin Bosna Hersek’teki alıcılara pazarlanmasını ve satışını içeriyor. PTT A.Ş. tarafından 2012 yılında hayata geçirilen ePttAVM.com’un ürün havuzundan beslenen www.ready2sale.com, çoklu dil desteği ve kolay entegrasyon özellikleri sayesinde avantajlı bir e-ticaret sahası olarak ön plana çıkıyor. PTT A.Ş., KOBİ’ler ve ulusal markaların dünyaya açılıp daha fazla pazara erişmesini mümkün kılan bu platform aracılığıyla e-ihracata öncülük ediyor ve Türkiye’nin bu alandaki hedeflerine ulaşmasına önemli katkı sağlıyor.

İşbirliği tanıtım toplantısında konuşan PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan BOZGEYİK, “Bugün tarihî bir ana tanıklık etmekteyiz. Tarihî süreç içerisinde ülkelerimiz ve insanlarımız hep bir arada olmuşlar. Coğrafyalar arasında mesafe bulunsa bile kalpler arasında hiçbir mesafe olmamış; hep aynı kalp olarak çarpmışlar. İyi günde, kötü günde acılarını ve mutluluklarını paylaşan kardeşler olmuşlar. Atalarımızdan aldığımız bu emaneti, dostluğu, kardeşliği bugün biz icra etmekteyiz” dedi. İki ülkenin posta idareleri arasındaki işbirliklerine işaret eden BOZGEYİK, “Şirketlerimiz yürütmüş oldukları faaliyetleri daha ileriye taşımak için görevleri başında çalışırken, ülkelerimizin ekonomilerini büyütmek için de işbirlikleri başlatıyor. Türk Posta Teşkilatı posta, lojistik, e-ticaret, teknoloji, bankacılık ve sigortacılık başta olmak üzere birçok alanda önemli faaliyetler yürütüyor. İşte, yürütmüş olduğumuz bütün bu faaliyetlerde kardeş Bosna Hersek Posta Teşkilatı ile ilişkilerimizi daha üst seviyeye çıkarmak için buradayız. Bugün sizlerin huzurunda Bosna Hersek Posta Teşkilatı ile beraber e-ticarette önemli bir işbirliğini başlatmış olacağız” diye konuştu. BOZGEYİK, bu işbirliğinin önemini, “Bosnalı kardeşlerimiz artık Türkiye’deki ürünlerin özlemini çekmeyecekler. İstedikleri ürünleri Bosna Hersek Postası’nın e-ticaret sitesi üzerinden satın alacaklar ve bu ürünler adreslerine kendi posta teşkilatları tarafından ulaştırılacak. Bununla biz bir taraftan insanlarımızın hayatlarını daha yaşanabilir hale getirirken bir taraftan da ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha yukarılara çıkarmış olacağız” sözleriyle dile getirdi.

İşbirliği tanıtım toplantısında “Türkiye/Bosna-Hersek Ortak Pulu” konulu anma pulunun lansmanı da yapıldı. 10 Ağustos 2018 tarihinde tedavüle çıkarılan anma pulunda, Milodraz’daki caminin görseline yer verildi. Milodraz, Fatih Sultan Mehmed’in Bosna Hersek’i fethettikten sonra ülkedeki Fransisken rahiplere ibadet etme özgürlüğü tanıdığı Ahidname’nin yazıldığı yer olması bakımından önem taşıyor. 28 Mayıs 1463 tarihli Ahidname, Osmanlı Devleti’nin bir cihan imparatorluğu olmasında büyük rol oynayan hoşgörü anlayışına somut bir örnek teşkil ediyor.

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan BOZGEYİK, “Türkiye/Bosna-Hersek Ortak Pulu” ile tüm insanlığa barış mesajı vermek istediklerini söyledi. BOZGEYİK, “Nasıl ki Fatih Sultan Mehmed Han bütün dünyaya insanlık dersi vererek, barışı, işbirliğini, insani ilişkilerin geliştirilmesini öne alarak tarihî bir yönetim sergilemişse, bugün bizler de kardeşlerimizle beraber bütün insanlığa barış mesajları veriyoruz. Bugün dünyanın her yerine baktığımızda kan ve gözyaşı görmekteyiz. İnsanlığın barışa bugün her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı var. İşte bu anlamda da tarihî bir ana tanıklık etmekteyiz. Çıkarmış olduğumuz bu Ortak Pul’la bütün insanlığa buradan barış mesajı vermek istiyoruz” diye konuştu.

Toplantıda söz alan Bosna Hersek Postası Genel Müdürü Mirsad Mujic ise Ortak Pul ile iki ülkenin tarihindeki müşterek noktalara vurgu yapmak istediklerini söyledi. Fatih Sultan Mehmed'in Ahidname’sinin dayanışma, hoşgörü ve güzelliği anlattığını kaydeden Mujic, Bosna Hersek’te yaşayan tüm halkların geleceği için bundan sonra da önemli tarihleri hatırlamaya devam edeceklerini bildirdi. Mujic, e-ticaret işbirliğinin ise kendileri için son derece önemli olduğunu dile getirdi.