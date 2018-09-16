Türk turizminin geleceğini fiyat politikaları belirleyecek

2018’in ilk yarısına ilişkin verileri değerlendirdiğimizde, gelecek için bir önceki yıllara göre daha iyimser olmamıza ve Türk turizm sektörünün son yıllarda yaşadığı sıkıntılı günleri geride bırakmaya başladığına işaret ediyor. Turizmin geleceğini, belirlenecek fiyat politikalarının şekillendireceğini ifade eden Wish More Hotel İstanbul Genel Müdürü Erkan Akkurt, günü kurtarmak adına fiyatların aşağı çekilmemesi gerektiğinin önemine dikkat çekiyor.

Türkiye ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden turizm sektörü, bugün gelinen noktayı dikkate aldığımızda, elde edilen turizm verileri ve oluşan talepler doğrultusunda son yıllarda geçirmiş olduğu zor günleri geride bırakmaya başladığının bir göstergesi niteliğinde. Geçen sene ağırlıklı olarak Ortadoğulu ziyaretçilerin ağırlandığı Türkiye’de, bu yıl Avrupa ülkelerinden gelen talepler de oldukça olumlu seyrediyor. Bunun yanında yurtdışında yaşayan vatandaşların da tatil için Türkiye’yi tercih etmesi, sektörün yüzünü güldürdü. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan geçici verilere göre, 2018 yılı ilk 6 ayında (Ocak-Haziran) ülkemize gelen yurtdışında ikamet eden vatandaşların sayısı, 2017 yılı ilk 6 ayına göre yüzde 21,64 değerinde bir artış ile 2.949.032 oldu. Güneydeki potansiyelin iyi noktaya gelmesi, pazarı doyuma ulaştırarak fiyatları yukarı çekerken, 2017’ye oranla birçok bölgedeki konaklama fiyatlarının yüzde 50’yi bulan artışa uğraması sektörün toparlanmaya başladığını gösteriyor.

Tüm bu verilerin, ülkemizin dünya turizm sıralamalarında daha üst basamağa taşınacağının sinyalini verdiğini belirten Wish More Hotel İstanbul Genel Müdürü Erkan Akkurt, günü kurtarmak için uygulanan fiyat politikalarının uzun vadede fayda sağlamadığının altını çiziyor. Akkurt, “Turizmciler arasında birlik sağlanmalı ve fiyatlar aşağıya çekilmemeli. Eğer tüm oyuncular bu politikayı benimserse çok kısa bir zaman içinde turizm sektörü eski parlak günlerine geri dönebilir” sözleri ile Türkiye’nin turizm bağlamında özlenilen günlere erişmesinin yakın olduğunu vurguluyor.

Her 100 misafirin 15’i Avrupalı

Akkurt, “Geçen seneye kıyasla otelimizin birim fiyatı yüzde 55 oranında yükseldi, doluluk oranımız da yüksek seviyelerde ilerliyor. 2017 yılındaki konaklamaların yüzde 45’ini Ortadoğulu, yüzde 10’unu ise Avrupalı misafirlerimiz oluşturdu. Bu sene Avrupalı konuk sayımızda yüzde 5 artış oldu. Buna paralel olarak, en çok Avrupalı turistlerin tercih ettiği online rezervasyonların birim fiyatında da yüzde 25 artış gerçekleşti” dedi. Avrupa’dan gelen yerli turist sayısının da yüksek olduğunu belirten Akkurt, döviz kurlarının artmasıyla, yerli turistlerin planladıkları gezileri iptal ettiğini ve tercihlerini yurtiçinden yana kullandıklarını ifade ediyor: “Dövizin yükselmesiyle yurtiçi rotalara talep arttı. Turistler Bodrum, Antalya gibi başta güneydeki merkezler olmak üzere Türkiye içinde tatil yapmayı tercih etti.”

Bayram tatilinde de doluluk oranının devam ettiğini belirten Akkurt, “Otelimiz Kurban Bayramı’nda yüzde 92 doluluk oranına ulaştı. Bunun yanı sıra oda başına düşen gelirimizde de ciddi bir artış yaşandı” dedi.