"TÜRK TÜKETİCİSİ KOZMETİKTE "DOĞAL"A YÖNELDİ"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Organik ve doğal katkılı ürünler üreten Glohe'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Şahin, kullanıcıların kişisel temizlik ve bakım ürünlerine kendi kullanımları için ayda ortalama 61 lira, hane kullanımları için ayda ortalama 137,4 lira harcadığını bildirdi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'de gittikçe büyüyen doğal kozmetik pazarı ve tüketim alışkanlıklarına ilişkin bilgi verdi. Yapılan araştırmalara göre dünyada 12 milyar doları aşan doğal ve organik kozmetik pazarının 2020 yılına kadar 16 milyar dolar olmasının beklendiğini aktaran Şahin, yıllık pazar büyümesinin yüzde 7-8'ler civarında olduğunu söyledi.

Genişleyen satış kanalları ile Avrupa ve dünyaya paralel Türkiye'de pazarın ivmelendiğini, Türkiye'nin doğal kozmetik ürünlerinde önemli potansiyel barındıran ülkelerden olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Ekonomi Bakanlığı'nın 2016 yılındaki Kozmetik Raporu'na göre, Türkiye'deki ekonomik gelişmeye bağlı olarak, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı her yıl yüzde 10 büyüyor. Pazarda doğal kişisel bakım ürünlerinin payının yüzde 5 civarında olduğu tahmin ediliyor. Saç bakım ürünleri, sektör ürünleri içinde en büyük paya sahip. Şampuanlar saç bakım ürünlerinin yaklaşık yüzde 59'unu oluşturuyor.

Ülkemizde son yıllarda sektörde doğal sabunlar, şampuanlar, diğer saç bakım ürünleri ve saç boyaları, cilt bakım ürünleri, vücut bakım ürünleri üretilmeye başlandı. Özellikle doğal sabun ve şampuan üretimi gerçekleştiriliyor, defne yağı ve zeytinyağı sabunları talep dolayısıyla büyük miktarlarda üretimi yapılan ürünler arasında."

Kendilerinin de doğal katkılı ve organik ürün üreten bu firmalardan biri olduklarını anımsatan Şahin, çevreyi ve doğayı koruyan, doğa ve insan uyumlu, flora dostu, yüzde 100 doğal cilt bakım, kişisel bakım ve ev bakım ürünlerini pazara sunduklarını ve ilerleyen dönemde ürün portföylerinin artarak devam edeceğini aktardı.

-"Doğa dostu ürünler Türk tüketici için önemli hale geldi"

Tüm dünyada olduğu gibi Türk tüketicilerin kozmetik ve kişisel bakımda ürün satın alırken markanın çevreye ve doğaya etkilerine dikkat ettiğini bildiren Şahin, doğa dostu olmanın kişiler için gittikçe önemli hale geldiğini dile getirdi.

Pazarı şu an için Amerika ve Avrupa domine ettiği için Türkiye'nin ithalatçı ülke pozisyonunda olduğunu belirten Şahin, giderek büyüyen pazarda sahip olunan ham madde avantajının kullanılmasıyla üretimin artırılabileceğine dikkati çekti.

Şahin bilgi düzeyinin artmasıyla Türkiye'de doğal ürün kullanımının da arttığına işaret ederek, "Türkiye zeytinyağı üretiminde öncü ülkelerden biri. Ülke ekonomisine katı sağlayacak üretimin gerçekleşmesi adına, bu ham maddeler üzerinde çalışacak uzman iş gücünün ve laboratuvarların gelişmesi önemli. Bu yüzden biz kendi bünyemizde BioArge Laboratuvarları kurduk. Sağlık Bakanlığı'nın dermatolojik test yapayı uygun bulduğu 3 laboratuvardan biriyiz. Alt yapımızda yüzde 100 doğal kişisel bakım ve ev bakım ürünleri geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğallığın tespiti amacıyla tedarik sürecinden başlayarak doğalı bulana kadar çalıştıklarını anlatan Şahin, Türkiye'deki kullanım alışkanlıklarına ilişkin de bilgi verdi. Şahin, yüzde 50'si 30 yaşın altındaki Türkiye nüfusunun, bilgilendikçe sağlığı ve çevreyi koruyan doğal ürünleri tercih ettiklerini söyledi.





-"Türk tüketicisi doğal ürüne yüzde 21 fazla ödeme eğiliminde"

Bekir Şahin, Türkiye'deki tüketici eğilimleri çerçevesinde 2015 yılında Marmara Bölgesi'nde gerçekleştirdikleri araştırma bulgularını da paylaştı. Bulgulara göre Türk tüketicisinin kişisel bakım ve temizlik ürünlerini öncelikli olarak "Sağlıklı kalmak" için kullandığına dikkati çeken Şahin, doğallığa dikkat eden kullanıcıların özellikle sabun ve şampuan pazarının payını hızla büyüttüğünü anlattı.

"Elde ettiğimiz sonuçlara göre kullanıcılar kişisel temizlik ve bakım ürünlerini günlük ya da haftalık değil, aylık olarak toplu halde alma eğilimindeler. Tüketiciler kişisel temizlik için rutin dışı olarak haftada ortalama 116,8 dakika zaman ayırıyor. Kullanıcılar kişisel temizlik ve bakım ürünlerine kendi kullanımları için ayda ortalama 61 lira, hane kullanımları için ayda ortalama 137,4 lira harcıyorlar.

Kullanıcılarda doğal içerikli ürünlere yüzde 21 daha fazla ödeme eğilimi bulunmakta ve bu ürünler için ayda ortalama 87,8 lira ödenebileceği Türk tüketiciler tarafından ifade edilmekte."

-"Doğal sandığımız ham maddelerin bir kısmı aslında doğal değilmiş"

Bu kapsamda yaptıkları çalışmalardan bahseden Şahin, işe evde yapılabilecek sabun, krem ve temizlik ürünleri için kullanılan ham maddeleri labaratuvarda test ederek başladıklarını anlattı. Testler sonucu doğal sandıkları ham maddelerin bir kısmının doğal olmadığı sonucuna ulaştıklarını bildiren Şahin, bu anlamda tüketicilere doğal ürün alırken dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Ürünlerinde yalnızca doğal çıkan ham maddeleri kullanmaya başladıklarını bildiren Şahin, şunları anlattı:

"Fabrikamızda yalnızca testlerimizde doğal çıkan ham maddeleri kullanıyoruz. Glohe'nin kendine özgü bitki özütleme teknolojisi ile herhangi bir solvent ve yapay kimyasal kullanmadan, bitkinin özlerini en yüksek verimle elde ediyoruz. Ayrıca sabun bazlı ürünlerde cildin ihtiyacı olan sebum dengesini koruyoruz. Böylece ürünlerimiz cildin florasına zarar vermiyor. Su bizim için çok önemli, ilaç üretimi standartlarında saf su kullanıyoruz.

İş modelimizin temelinde araştırmak, tamamen doğal formülü bulmak, en güvenilir ham maddeleri temin etmek, ona uygun özel üretim teknolojileri geliştirerek ürettiğimiz ürünleri pazara sunmak ve bunu yaparken de son tüketiciyi doğru bilgilendirmek var."

Anadolu Haber Ajansı