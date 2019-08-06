Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
99584
ALTIN
262.904
DOLAR
5.5291
STERLİN
6.7389
EURO
6.1911

Türk Ticaret ve Sanayi Odası / TOB 1. Genel Kurulu İstanbul'da yapıldı

Türk Ticaret ve Sanayi Odası / Türk Odalar Birliği 1. Genel Kurulu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Keneşi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu Başkanı Mammad Musayev, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası Başkanı Ablay Myrzahhmetov ve Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marat Sharshekeev’in katılımıyla gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından, Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın merkezinin açılış kurdelesi kesildi.

Türk Ticaret ve Sanayi Odası / TOB 1. Genel Kurulu İstanbul'da yapıldı

Türk Ticaret ve Sanayi Odası / Türk Odalar Birliği 1. Genel Kurulu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Keneşi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu Başkanı Mammad Musayev, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası Başkanı Ablay Myrzahhmetov ve Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marat Sharshekeev’in katılımıyla gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından, Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın merkezinin açılış kurdelesi kesildi.

06 Ağustos 2019 Salı 13:34
1257 Okunma
Türk Ticaret ve Sanayi Odası / TOB 1. Genel Kurulu İstanbul'da yapıldı

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla kurulan, Türk Ticaret ve Sanayi Odası / Türk Odalar Birliği 1. Genel Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) işbirliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi. ​
 
Genel Kurulun açılışında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Keneşi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu Başkanı Mammad Musayev, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası Başkanı Ablay Myrzahhmetov ve Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marat Sharshekeev birer konuşma yaptı. 

Haber: Orhan Dörter

Son Güncelleme: 06.08.2019 15:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasanoğlu Şirketler Grubu’ndan konut finansman kampanyasına destek
Hasanoğlu Şirketler Grubu’ndan konut finansman kampanyasına destek
TİM, Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
TİM, Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
201 bin 176 milyoner Türk vatandaşı var
201 bin 176 milyoner Türk vatandaşı var
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim