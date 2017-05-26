TÜRK TELEKOM PRİME'DAN AVRUPA'YA HEDİYE UÇAK BİLETİ

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, ayrıcalıklı hizmetler sunduğu "Türk Telekom Prime" dünyasına dahil olmayı seçen 20 binden fazla müşterisine her hafta çift kişilik 11 farklı Avrupa şehrine gidiş-dönüş uçak bileti hediye edecek. Türk Telekom, müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunduğu Türk Telekom Prime markasının yenilenen dünyasını, yeni logosuyla birlikte tanıttı. Suada'da gerçekleştirilen tanıtım etkinliği, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany ve Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hasan Dursun'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yeni dönemde "Türk Telekom Prime ile Kat Kat Hayat" sloganını benimseyen Türk Telekom, yenilenen Prime dünyasında sektörde ilk niteliği taşıyan ayrıcalıklar sunacak. Yenilenen dünyasında markalarla yaptığı iş birliklerini genişleten Türk Telekom Prime, müşterilerinin tercihleri ve zevklerine göre oluşturulan paket ve ayrıcalıklar arasından seçim yapma imkanı verecek.



11 farklı Avrupa şehrine hediye uçak bileti

Türk Telekom Prime, yenilediği tarife portföyü kadar, seyahat ayrıcalıkları ve sürpriz hediyelerle de dikkati çeken güçlü kampanyalara imza atacak. Türk Telekom Prime dünyasına dahil olmayı seçen 20 binden fazla Prime müşterisi, sevdikleriyle birlikte her hafta çift kişilik 11 farklı Avrupa şehrine (Amsterdam, Atina, Berlin, Brüksel, Budapeşte, Londra, Milano, Münih, Paris, Roma, Viyana) gidiş-dönüş uçak bileti kazanma şansının yanı sıra vize hizmetlerinde de ayrıcalıklardan yararlanma imkanı da yakalayacak. Prime'lı müşterilerin vize evrakları toplama sürecinde kafası rahat olurken, vize işlemlerinde yüzde 50 indirim avantajı da elde edecek. Türk Telekom CEO'su Paul Doany, tanıtımda yaptığı değerlendirmede, her zaman müşterilerinin hayatına değer katmanın peşinde olduklarını ifade etti.



Doany, 9 yıldır Türkiye'nin en değerli telekomünikasyon markası olarak müşterilerine her zaman en iyi iletişim ve eğlence deneyimi sunmanın peşinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu misyonla, tüm faaliyetlerimizin merkezine insanı koyarak Türk Telekom'u 'müşterilerinin hayallerini gerçekleştirmelerine imkan veren marka' olarak konumlandırıyoruz. Bugün burada olmamızın nedeni de bu anlayışın bir sonucu. 2013 yılında hayata geçirdiğimiz Türk Telekom Prime'ı bu anlayışın bir sonucu olarak yeniledik. Türk Telekom, sunduğu avantaj ve ayrıcalıklarla hayatlara daha fazla dokunarak herkes için değer yaratacak."



"Prime tarifelerine gelen tüm müşterilerimiz faydalanabilecek"

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun ise Türk Telekom Prime'ın yenilenen dünyasının ana hatlarını "samimi, özel hizmet ve ayrıcalıklarla dolu bir dünya yaratırken, müşterilerinin hayatın tadını çıkaracakları anları çoğaltmak" olarak özetledi.

Türk Telekom Prime'ın yeni dünyası kapsamında müşterilerinin günlük ve sosyal hayatlarına dokunan bir ayrıcalıklar portföyü hazırladıklarını aktaran Dursun, şöyle konuştu: "Müşterilerimize pek çok markadan elde edebilecekleri avantajlarla kendilerini özel hissettiren iletişim dışı ayrıcalık imkanı veriyoruz. Müşterilerimiz de hayallerine artı değer katacak operatör olmamızı istedi ve biz de bu doğrultuda tarife ve iletişim dilini değiştirdik. Bu portföyle günlük hayatın koşuşturması içinde kendini kısıtlanmış hissedenlere, bol datalı tarifeler de sunuyoruz. Bu ayrıcalıkları sektörde alışılanın aksine sadece üst tarifelerine gelen müşterilere değil, Prime tarifelerine gelen tüm müşterilerimize hiçbir kısıtlama olmadan veriyoruz."

Hakan Dursun, Türk Telekom Prime'ın yeni, dinamik ve kişiselleştirilmiş ayrıcalıklar sunan dünyasını, tasarladıkları yeni logo ve slogan ile de yaşatacaklarını dile getirdi.

Daha fazla Türk Telekom'luyu Prime'ın ayrıcalıklı dünyasıyla tanıştırırken, bu değişimi görsel olarak da müşterilerine yaşatmayı amaçladıklarını belirten Dursun, yeni, dinamik ve kişiselleştirilmiş ayrıcalıklar sunan Prime dünyasını, tasarladıkları yeni logo ve motto ile de tanıttıklarını söyledi.

Dursun, Türk Telekom Prime'ın yeni marka vaadini "özgürleşen, rahatlık, kendine yer açan ve zaman ayıran" konseptleri üzerine kurguladıklarını ve insanların hayatlarına yeni parantezler açmak istediklerini belirterek, "Yeni sloganımızı ise 'Türk Telekom Prime ile Kat Kat Hayat' olarak belirledik. Türk Telekom Prime'ı artık herkes kullanabilecek." diye konuştu.



Sektörde bir ilk: "Prime'la Tanış"

Türk Telekom Prime, müşterilerine sunduğu tüm ayrıcalıkları sadece üst tarifelerine gelen müşterilere değil, Prime tarifelerine gelen tüm müşterilere hiçbir kısıtlama olmadan sunarak sektörde bir ilke de imza atıyor. "Prime'la Tanış" kampanyasıyla müşterilerine bu yeni dünyanın tüm ayrıcalıklarını deneyimleyebilecekleri bir kapı açan Türk Telekom, bu deneyim sürecinin sonunda, müşterilerin kullanım ihtiyaçlarını da en iyi şekilde analiz etmelerine imkan tanıyarak üst seviye Prime paketlerine geçiş özgürlüğü sunacak. Türk Telekom Prime müşterileri, bundan böyle Türk Telekom Müzik, Tivibugo gibi Türk Telekom servislerine ücretsiz olarak ve internet kotasından düşmeden, her an her yerden erişebilecek.









Anadolu Haber Ajansı