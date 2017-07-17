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TÜRK ŞİRKETLERİNİ SATIN ALMAK İÇİN EN ÇOK ABD'LİLER GELDİ

17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:11
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Son 10 yılda birçok yabancı şirketin radarına giren Türk şirketlerine bu anlamda en büyük rağbet ABD'lilerden geldi. EY verilerine göre ABD'li yatırımcılar, bu süre zarfında 161 Türk şirketine yatırım yaptı

TÜRK ŞİRKETLERİNİ SATIN ALMAK İÇİN EN ÇOK ABD'LİLER GELDİ
İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DALKILINÇ -

Son 10 yılda birçok yabancı şirketin radarına giren Türk şirketlerine bu anlamda en büyük rağbet ABD'lilerden geldi. EY verilerine göre ABD'li yatırımcılar bu süre zarfında 161 Türk şirketine yatırım yaptı. AA muhabirinin bağımsız denetim, danışmanlık, kurumsal finansman ve vergi alanlarında faaliyet gösteren EY verilerinden derlediği bilgilere göre, son 10 yılda birçok yabancı şirket "birleşme, satın alma, işletme devri veya özelleştirme" yoluyla Türkiye pazarına giriş yaptı. Bu anlamda açıklanan işlem adedine göre en fazla yatırım yapan ülke ABD oldu. 2007 yılından bu yana tam 161 ABD'li şirket, Türkiye pazarına giriş için Türk şirketleriyle masaya oturdu. Son 10 yılda 161 işlem için 6 milyar 675 milyon dolarlık ödeme yapan ABD şirketlerinin bu süre zarfında gerçekleştirdiği en büyük işlem 2015 yılında Goldman Sachs'ın 1,3 milyar dolara Socar Türkiye'ye ortak olması olarak kayıtlara geçti. Kohlberg Kravis Roberts'ın (KKR) 2007 yılında 1 milyar 284 milyon dolara UN Ro-Ro Ulaştırma'yı bünyesine katması en büyük ikinci işlem olurken, Amgen'in 2012 yılında 700 milyon dolara Mustafa Nevzat İlaç ile ortaklığı üçüncü en büyük işlem olarak kaydedildi.

Almanya, 111 işlem ile ikinci sırada
İşlem sayısı bakımında zirveye oturan ABD'nin hemen arkasından Almanya ve İngiltere geldi. Almanya bu dönemde toplam hacmi 6 milyar 665 milyon dolar olan 111 işlem ile ikinci sırada yer alırken, Alman şirketlerin gerçekleştirdiği en büyük 3 işlem 3 milyar 197 milyon dolara Antalya Havalimanı'nın işletme hakkının devri, 913 milyon dolara Yapı Kredi Sigorta'nın satın alınması ve 589 milyon dolara yemeksepeti.com'un satışı oldu. İngiltere ise toplam hacmi 9 milyar 473 milyon dolar olan 106 işleme imza attı. En büyük 3 işlem Mey İçki'nin 2,1 milyar dolara Diageo'ya satışı, Anadolu Efes'in 1,9 milyar dolara SABMiller ile birleşmesi ve Tekel Sigorta'nın 1 milyar 720 milyon dolara özelleşmesi olarak kaydedildi. Son yılda en çok işleme imza atan diğer ülkeler; 73 işlemle Fransa, 49 işlemle Hollanda, 47 işlemle Japonya, 43 işlemle İtalya, 31 işlemle Avusturya ile BAE ve 26 işlemle de İsviçre olarak kayıtlara geçti. Bu ülkelerden gelen şirketlerin Türkiye'de gerçekleştirdiği en büyük işlemlere bakıldığında Fransa'nın ki Aéroports de Paris'in 2012 yılında 874 milyon dolara TAV Havalimanları Holding'i, Hollanda'nın ki ING Bank'ın 2007 yılında 2 milyar 673 milyon dolara Oyak Bank'ı, Japonya'nın ki Panasonic'in 2013'te 460 milyon dolara Viko'yu, İtalya'nın ki ise 2011'de Recordati'nin 130 milyon dolara Dr. F. Frik İlaç'ı alması oldu. Avusturyalı OMV'nin 1 milyar 392 milyon dolara Petrol Ofisi'ni, BAE'li Abraaj'ın 443 milyon dolara Acıbadem Sağlık Hizmetleri'ni ve İsviçreli Julius Baer Holding'in 60 milyon dolara Özel Şafak Hastaneleri'ni satın alması, bu ülkelerden gelen en büyük yatırımlar olarak kaydedildi.

En büyük satın almalar bankacılık sektöründe
Son 10 yılda gerçekleşen birleşme ve satın almalara işlem değeri açısından bakıldığında Türkiye'ye en büyük yatırım İspanyol şirketlerden geldi. İspanyollar son 10 yılda Türk şirketlerine 23 işlemle 9 milyar 683 milyon dolarlık yatırım yaparken, en büyük işlem BBVA'nın 2010 yılında 5 milyar 838 milyon dolara Garanti Bankası'na ortak olması oldu. İspanyol BBVA, 2014 ve 2017 yıllarında da Garanti'nin hisselerini alarak Türkiye'ye toplamda 9 milyar 218 milyon dolarlık yatırım yaptı. İşlem değeri büyüklüğü açısından İspanya'nın hemen arkasından 9 milyar 473 milyon dolarla İngiltere, 6 milyar 675 milyon dolarla ABD, 6 milyar 665 milyon dolarla Almanya, 6 milyar 335 milyon dolarla Rusya, 6 milyar 109 milyon dolarla Hollanda, 3 milyar 802 milyon dolarla Katar, 2 milyar 884 milyon dolarla Azerbaycan, 2 milyar 628 milyon dolarla Fransa ve 2 milyar 411 milyon dolarla Malezya geldi.  Bu dönemde Diageo'nun 2,1 milyar dolara Mey İçki'yi satın alması İngiliz şirketlerin gerçekleştirdiği en büyük işlem olurken, Goldman Sachs'ın 1,3 milyar dolara Socar Türkiye ile ortaklığı ABD'li şirketlerin gerçekleştirdiği en büyük işlem olarak kaydedildi. Aynı süreçte Fraport ve IC Holding'in 3 milyar 197 milyon dolara Antalya Havalimanı'nın işletme hakkını devralması Almanya'dan gelen, Sberbank'ın 3 milyar 851 milyon dolara Denizbank'ı alması Rusya'dan gelen, ING Bank'ın 2 milyar 673 milyon dolara Oyak Bank'ı alması Hollanda'dan gelen, Qatar National Bank'ın 2 milyar 940 milyon dolara Finansbank'ı alması Katar'dan gelen, Socar-Turcas-Injas Konsorsiyumu'nun 2 milyar 40 milyon dolara Petkim'i alması Azerbaycan'dan gelen, Aéroports de Paris'in 874 milyon dolara TAV Havalimanları Holdingi alması Fransa'dan gelen, IHH ve Khazanah Nasional Berhad'ın ise 1 milyar 260 milyon dolara Acıbadem'i alması Malezya'dan gelen en büyük yatırım olarak gerçekleşti.

"Türkiye'de en çok satın alma ve birleşme gerçekleştiren ülkeler arasında ABD öne çıktı"
EY Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, son 10 yıllık dönem incelendiğinde, Türkiye'de en çok satın alma ve birleşme gerçekleştiren ülkeler arasında işlem adedinde ABD'nin öne çıktığını söyledi. ABD'nin yanı sıra AB ülkelerinin de önemli bir ağırlığı bulunduğuna işaret eden Cantekinler, "Ancak son dönemde Uzak Doğu ve Orta Doğu'dan gelen yatırımların sayısında önemli bir artış olduğunu söyleyebiliriz." dedi. Cantekinler, özellikle bu bölgelerden gelen yatırımcıların Türkiye'nin coğrafi konumu dolayısıyla Avrupa pazarlarına erişim sağlamak istemesinin bu bölgelerden gelen yatırımlardaki artışın en önemli sebeplerinden biri olduğunu dile getirdi. Dikkat çeken bir diğer noktanın ise yabancı yatırımcıların özelleştirmelere gösterdiği ilginin son yıllarda azalması ve bu gelişmenin işlem hacmine olumsuz etkisi olduğunu vurgulayan Cantekinler, "Önümüzdeki dönemde, AB ülkelerinden gelen yatırımların benzer seviyelerde seyredebileceğini, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Latin Amerika menşeli yatırımcıların sayısındaki artışın devam edebileceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Tablolar

EY verilerin göre açıklanan işlem adedine göre en fazla yatırım yapan ilk 10 ülke ve en büyük 3 işlemleri şöyle;

      En büyük 3 işlem >>>          
Ülke İşlem Adedi Topam işlem değeri (milyon $) Hedef Şirket Sektör Satın Alan Şirket Açıklanma Yılı Toplam Açıklanan İşlem Değeri       (milyon $) İşlem Yapısı
ABD 161                    6.675    Socar Türkiye Enerji Goldman Sachs 2015                      1.300    Satın Alma
UN Ro-Ro Ulaştırma Kohlberg Kravis Roberts (KKR) 2007                      1.284    Satın Alma
Mustafa Nevzat İlaç Sağlık Amgen 2012                        700    Satın Alma
Almanya 111                    6.665    Antalya Havalimanı Ulaştırma Fraport ve IC Holding  2007                      3.197    İşletme Hakkı Devri
Yapı Kredi Sigorta Finansal Hizmetler Allianz SE 2013                        913    Satın Alma
yemeksepeti.com Bilişim Delivery Hero 2015                        589    Satın Alma
İngiltere 106                    9.473    Mey İçki Yiyecek ve İçecek Diageo 2011                      2.100    Satın Alma
Anadolu Efes Yiyecek ve İçecek SABMiller 2012                      1.900    Birleşme
Tekel Sigara İmalat British American Tobacco (BAT) 2008                      1.720    Özelleştirme
Fransa 73                    2.628    TAV Havalimanları Holding Ulaştırma Aéroports de Paris 2012                        874    Satın Alma
Axa Oyak Holding Finansal Hizmetler Axa SA 2008                        525    Satın Alma
Güven Sigorta, Güven Hayat Sigorta Finansal Hizmetler Groupama 2008                        283    Satın Alma
Hollanda 49                    6.109    Oyak Bank Finansal Hizmetler ING Bank 2007                      2.673    Satın Alma
OMV Petrol Ofisi  Enerji Vitol Investment  2017                      1.441    Satın Alma
Garanti Sigorta Finansal Hizmetler Eureko 2007                        488    Satın Alma
Japonya 47                    1.793    Viko  İmalat Panasonic 2013                        460    Satın Alma
Fiba Sigorta Finansal Hizmetler Sompo Japan Insurance 2010                        341    Satın Alma
Airfel  İmalat Daikin 2011                        258    Satın Alma
İtalya 43                       697    Dr. F. Frik İlaç Sağlık Recordati 2011                        130    Satın Alma
Yeni Enerji Enerji Ansaldo Energia 2011                        121    Satın Alma
Ayaydın Group İmalat Miroglio 2008                          93    Satın Alma
Avusturya 31                    2.368    Petrol Ofisi Enerji OMV 2010                      1.392    Satın Alma
Enerjisa Enerji Verbund  2007                        326    Satın Alma
TAV Havalimanları Ulaştırma Meinl Airports International  2007                        278    Satın Alma
BAE 31                    1.118    Acıbadem Sağlık Hizmetleri  Sağlık Abraaj  2008                        443    Satın Alma
Eren Talu-Alke JV Gayrimenkul Abu Dhabi and Zarooni Group 2008                        357    Satın Alma
Acıbadem Sağlık Hizmetleri Sağlık Abraaj  2007                        163    Satın Alma
İsviçre 26                       109    Özel Şafak Hastaneleri Sağlık Julius Baer Holding  2007                          60    Satın Alma
Mensa Mensucat Sanayi  İmalat Generali International  2009                          42    Satın Alma
Hakan Plastics İmalat Georg Fischer 2016                            4    Satın Alma

EY verilerin göre açıklanan işlem değerine göre en fazla yatırım yapan ilk 10 ülke ve en büyük 3 işlemleri şöyle;

      En büyük 3 işlem >>>          
Ülke İşlem Adedi Topam işlem değeri (milyon $) Hedef Şirket Sektör Satın Alan Şirket Açıklanma Yılı Toplam Açıklanan İşlem Değeri       (milyon $) İşlem Yapısı
İspanya 23        9.683    Garanti Bankası Finansal Hizmetler BBVA 2010                5.838    Satın Alma
Garanti Bankası Finansal Hizmetler BBVA 2014                2.463    Satın Alma
Garanti Bankası Finansal Hizmetler BBVA 2017                  917    Satın Alma
İngiltere 106        9.473    Mey İçki Yiyecek ve İçecek Diageo 2011                2.100    Satın Alma
Anadolu Efes Yiyecek ve İçecek SABMiller 2012                1.900    Birleşme
Tekel Sigara İmalat British American Tobacco (BAT) 2008                1.720    Özelleştirme
ABD 161        6.675    Socar Türkiye Enerji Goldman Sachs 2015                1.300    Satın Alma
UN Ro-Ro Ulaştırma Kohlberg Kravis Roberts (KKR) 2007                1.284    Satın Alma
Mustafa Nevzat İlaç Sağlık Amgen 2012                  700    Satın Alma
Almanya 111        6.665    Antalya Havalimanı Ulaştırma Fraport ve IC Holding  2007                3.197    İşletme Hakkı Devri
Yapı Kredi Sigorta Finansal Hizmetler Allianz SE 2013                  913    Satın Alma
yemeksepeti.com Bilişim Delivery Hero 2015                  589    Satın Alma
Rusya 25        6.335    Denizbank Finansal Hizmetler Sberbank 2012                3.851    Satın Alma
Set Çimento İmalat Sibirskiy Cement 2008                  937    Satın Alma
Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş. Enerji OAO Lukoil 2008                  600    Satın Alma
Hollanda 49        6.109    Oyak Bank Finansal Hizmetler ING Bank 2007                2.673    Satın Alma
OMV Petrol Ofisi  Enerji Vitol Investment  2017                1.441    Satın Alma
Garanti Sigorta Finansal Hizmetler Eureko 2007                  488    Satın Alma
Katar 16        3.802    Finansbank Finansal Hizmetler Qatar National Bank 2015                2.940    Satın Alma
Alternatifbank Finansal Hizmetler Commercial Bank of Qatar 2013                  431    Satın Alma
Alternatifbank Finansal Hizmetler Commercial Bank of Qatar 2016                  225    Satın Alma
Azerbaycan 12        2.884    Petkim Kimya Socar-Turcas-Injas Konsorsiyumu 2007                2.040    Özelleştirme
Tekfen İnşaat İnşaat Palmali Group, SOCAR 2008                  520    Satın Alma
Petkim Kimya Socar Turkey Enerji and Socar International Joint Venture 2012                  169    Özelleştirme
Fransa 73        2.628    TAV Havalimanları Holding Ulaştırma Aéroports de Paris 2012                  874    Satın Alma
Axa Oyak Holding Finansal Hizmetler Axa SA 2008                  525    Satın Alma
Güven Sigorta, Güven Hayat Sigorta Finansal Hizmetler Groupama 2008                  283    Satın Alma
Malezya 9        2.411    Acıbadem  Sağlık IHH, Khazanah Nasional Berhad 2011                1.260    Satın Alma
Sabiha Gökçen Havalimanı Ulaştırma Malaysia Airports (Khazanah Nasional Berhad) 2014                  338    Satın Alma
Sabiha Gökçen Havalimanı Ulaştırma Malaysia Airports (Khazanah Nasional Berhad) 2013                  308    Satın Alma
 

Anadolu Haber Ajansı
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