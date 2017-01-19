TÜRK ŞİRKETLERE KATAR'DA 140 MİLYAR DOLARLIK FIRSAT

DOHA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2022’ye kadar Katar'da 140 milyar dolarlık yatırım yapılmasının öngörüldüğünü belirterek, "Daha fazla pay almak istiyoruz. Firmalarımız da bu fırsatı kaçırmasın. Türkiye’deki bütün firmalarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, önümüz çok açık burada." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Katar'ın başkenti Doha'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Khalifa bin Jassim Al Thani ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Körfez ve Arap bölgesinin Türkiye için çok önemli olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, iş adamlarının bu bölgede yatırım yapılmasını istediklerini söyledi. Katar’da düzenlenen 2. KOBİ’ler Konferansı’na 2 ülkeden yaklaşık 400 iş adamının katıldığını anlatan Hisarcıklıoğlu, Katar Başbakanı Abdullah Bin Nasir Al Sani tarafından kabul edildiği sırada kendisine “Türkiye’ye yeni bir proje müjdesi vereceğiz.” ifadesini kullandığını aktardı. Hisarcıklıoğlu, söz konusu yeni projeye ilişkin "Projeyi Başbakan açıklayacak." şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Katar ile Türkiye arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkinin dünyada başka bir örneği bulunmadığını dile getirerek, iki ülkenin sadece ortak çıkarlar doğrultusunda değil, dış politika dahil her konuda sanki tek devlet gibi hareket ettiğini ifade etti. Katar’ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede Türkiye'ye büyük destek verdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Özellikle FETÖ ile ilintili kimseyi ülkelerinde barındırmıyorlar. Özelikle darbe girişimi sonrasında yurt dışında Türkiye ekonomisiyle ilgili epey bir olumsuz algı ortaya çıktı. Bu algıyı bilerek pompalayanlar oldu.” diye konuştu.

Katarlı firmaların Türkiye’deki yatırımları hakkında da bilgi veren Hisarcıklıoğlu, Commercial Bank Qatar'ın Alternatifbank’ı, Qatar National Bank'ın, Finansbank’ı satın aldığını, Katar Silahlı Kuvvetler Endüstri Komitesi'nin BMC’nin yüzde 49 hissesine ortak olduğunu, Mayhoola Investment'ın Boyner Grubu’nun yüzde 31 hissesini, Bein Media Grup'un Digiturk’ü satın aldığını, Al Sraiya Holding'in Mado'nun yüzde 49, Qatar Holding'in Banvit'in yüzde 40 hissesine ortak olduğunu, ayrıca Qatari Diar'ın İstanbul’da Sea Pearl Ataköy isimli gayrimenkul yatırımını yaptığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

“Yaklaşık 6,5 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Son dönemde Katar devleti büyük inşaat projelerinde Türk müteahhitlerine avantajlar sağlıyor. Türkiye- Katar önümüzdeki süreçte daha büyük işleri birlikte yapacağız. Üç aşamalı planımız var, birincisi Türkiye-Katar arasındaki ticareti artırmak. Firmalarımızı ticari partner yapmak. İkincisi Katarlı dostlarımızın ülkemizdeki daha fazla şirkete ortak olmasını sağlamak. Üçüncüsü Katar'ın 2030 ekonomik dönüşüm programı var. İmalat sanayi ve turizmde güçlü ülke olmak istiyorlar. Biz de bu konuda tecrübemizi aktarmak istiyoruz. Katar sermayesinin desteğiyle Katar’da sanayi tesislerine yatırım yapmak istiyoruz. Bütün bunlarla beraber müteahhitlik projelerine de devam etmek istiyoruz. 2022 Dünya Kupası maçları Katar’da oynanacak. Bu bizim için de çok önemli. FİFA Dünya Kupası ilk defa Müslüman bir ülkede olacak.”

Hisarcıklıoğlu, Türk inşaat sektörüne Katar'da yatırım yapmaları çağrısında bulunarak, “2022’ye kadar Katar 140 milyar dolarlık yatırım öngörülüyor. Daha fazla pay almak istiyoruz. Firmalarımız da bu fırsatı kaçırmasın. Türkiye’deki bütün firmalarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, önümüz çok açık burada. Katar-Türkiye iş birliği, dünyaya rol model olabilecek bir iş birliği.” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, “KOBİ'ler üzerine eğilmekle başladı Katar. Türkiye’de de sanayileşmenin başlangıcını KOBİ’ler gerçekleştirdi. Bugünün KOBİ’leri yarının sanayi devleri haline geliyor. Bizde tecrübe, burada para var. Artı 2030 planını koymuş Katar. Sadece Körfez ülkeleri diye bakmamak lazım Katar'a, tüm Afrika kıtası dahil olmak üzere bütün coğrafyaya hizmet verilebilir. Coğrafya müthiş imkanlar sunuyor.” değerlendirmelerinde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ayrıca Katar’da turizm, hizmet ve hastanecilik sektöründe büyük potansiyel bulunduğuna işaret etti.

- “Türk şirketin yapacağı yeni deniz yolunun maliyeti 7 milyar dolar”

Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Al Thani ise Başbakan Al Sani'nin Katar’daki ilk Türk hastanesinin ardından ikinci bir Türk hastanesinin yapılmasını istediğini aktardı.

Son yıllarda Türkiye-Katar ticaret hacminin artış gösterdiğini ifade eden Al Thani, ekonomik, siyasi ve güvenlik alanında Türkiye ile Katar arasında sıkı bir işbirliğinin söz konusu olduğuna dikkati çekti. Katar’ın 2030 hedefi kapsamında petrol ürünlerine yönelik üretim ve sanayiye yönelmek ve ilerlemek istediklerini belirten Al Thani, bu çerçevede küçük ve orta ölçekli sanayinin geliştirilmesini istediklerini, bu konuda başarılı bir örnek olan Türkiye ile iş birliği yapmak istediklerini dile getirdi. Al Thani, ayrıca Körfez ülkeleri arasında imzalanması beklenen Serbest Ticaret Anlaşması’nın hayata geçirilmesi için Katar’ın gereken desteği vereceğini bildirdi.

Türk şirketlerinin ülkesinde önemli projelere başarılı imzalar attığını belirten Al Thani, Türk şirketlere öncelik verdiklerini söyledi. Al Thani, “Türk şirketlerinin tamamı başarılı, örnekleri de var. TEKFEN kuzey otoyolunu başarılı şekilde tamamladı. Aynı şirketin yapacağı yeni deniz yolunun maliyeti 7 milyar dolar.” diye konuştu.

Katar’ın belirlediği 140 milyar dolarlık tutarın içerisinde bu 7 milyar dolarlık yol projesinin de yer aldığını ifade eden Al Thani, gıda ürünleri ve restoranlar konularında da KOBİ’lerin çalışma yaptığını, Katar’da her iki üç ayda bir Türk lokantası açıldığını kaydetti. Al Thani, “Projelerden bir kısmı zaten Türk şirketlere verildi. Diğer kısımdan da inşallah büyük bir pay verilecektir. Adını açıklamadığımız proje de bu çerçevede gerçekleştirilecek.” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının ardından Hisarcıklıoğlu ve Al Thani, Doha'daki ilk Türk hastanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Anadolu Haber Ajansı