Türk sanayiciye Teknoloji Akademisi

Makine sektörünün en önemli ticari partneri Almanya ile ilişkilerini güçlendiren Türkiye'nin Makinecileri, faaliyetlerinin odak noktasını Teknolojik İşbirliği geliştirmek olarak belirledi. Bu alanda önemli işbirlikleri yapan makineciler, son olarak Deutsche Messe Technology’nin kurucusu olduğu Teknoloji Akademisi ile üyelik anlaşmasına imza attı. Yapılan anlaşmayla makineciler, Hannover’de bulunan akademide Endüstri 4.0 uygulamaları başta olmak üzere teknoloji alanındaki tüm eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Almanya ve Çin’den sonra Türkiye’de açılacak

Sanayinin nitelikli iş gücü bulmasını zorlaştıran orta gelir tuzağını aşmanın yolunun, teknolojik gelişim ve yatırımları sürekli kılacak sistemi oluşturmak olduğuna dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran şunları söyledi:

“Orta gelir tuzağı dediğimiz ve 10 bin dolar kişi başı düzeyinde seyreden gelirimizi, dünyada çok uzun süre aşamayan ülkeler var. Bu seviyenin getirdiği göreli bir refah, bu refahın da insanları tatmin etme tehlikesi var. Diğer yandan, kendilerini bir üst klasmana taşımayı başaran Tayvan ve Güney Kore gibi iyi örnekler ortada. Dünyada Sanayi Rönesans’ı yaşanırken, iyi modelleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Teknoloji Akademisi işbirliğimiz bu alanda önemli bir adım olacak.”



Makine İhracatçıları Birliği ve Deutsche Messe Technology arasında yapılan işbirliği anlaşmasına göre, Türkiye'de de Teknolojisi Akademisi kurulacak. Hannover'de geliştirilen model Kasım ayında Çin'in Foshan kentinde uygulamaya alınmıştı. Akademi İstanbul'da faaliyete alındığı zaman Türkiye, Almanya ve Çin'den sonra Teknoloji Akademisi kuran üçüncü ülke olacak.