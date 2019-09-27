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Türk Reasürans A.Ş. resmen kuruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığınca reasürans kapasite ihtiyacının karşılanması için Türk Reasürans AŞ kuruldu. Şirketin Genel Müdürlüğüne Selva Eren atandı.

Türk Reasürans A.Ş. resmen kuruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığınca reasürans kapasite ihtiyacının karşılanması için Türk Reasürans AŞ kuruldu. Şirketin Genel Müdürlüğüne Selva Eren atandı.

27 Eylül 2019 Cuma 12:36
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Türk Reasürans A.Ş. resmen kuruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı Türk Reasürans AŞ, Yeni Ekonomik Program kapsamında, “Ekonomik Dengelenme” ve “Sağlıklı ve Sürdürülebilir Büyüme” hedeflerine sigortacılık sektörü odağında katkı sağlamak, Türkiye’deki yerli reasürans kapasitesini arttırmak ve kaynak verimliliği sağlamak amacı ile faaliyete geçti.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nda yapılan düzenleme ile hizmet verecek olan Türk Reasürans AŞ sigorta sektöründeki stratejik hedeflerini, Türkiye’deki yerli reasürans kapasitesini arttırmak, yurt dışına aktarılan reasürans primlerinin yurt içinde kalmasını sağlamak, kamu menfaatlerinin risk yönetimini yapılandırarak gerekli reasürans düzenlenmelerini gerçekleştirmek olarak belirledi.

Doğal afet riskleri havuzunun yönetimi görevini üstlenecek olan Türk Reasürans AŞ’nin maliyet avantajı yaratması ve havuza yerli reasürans kapasitesi sağlaması planlanıyor.

Bununla birlikte “Ulusal Doğal Afet Modelleme” çalışmaları ile havuzun ek teminatlarla yapılandırılması ve en verimli şekilde kullanımı amaçlanıyor. Ayrıca Türk Reasürans AŞ’nin tarım sigortaları havuzu için yerli reasürans kapasitesinin arttırılmasına katkı sağlaması planlanıyor.

Global bir marka olma hedefi ile yola çıkan ve İstanbul Finans Merkezi’nin gelişimine de katkı sağlayacak Türk Reasürans AŞ’nin kuruluşu ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Reasürans AŞ Genel Müdürü Selva Eren, “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın stratejik hedeflerine ulaşması konusunda Türk Reasürans olarak alacağımız sorumluluk ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlayacağız. Türk Reasürans piyasası ihtiyaçları doğrultusunda kapasite artışı sağlayacak ve esnek reasürans çözümlerimiz ile sigorta sektörü paydaşlarının aradığı taze kan olacağız.” ifadelerini kullandı.

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