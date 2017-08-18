TÜRK MÜTEAHHİTLERİ DÜNYA İKİNCİLİĞİNİ KORUDU

ANKARA (AA) - Müteahhitlik hizmetleri sektörünün önde gelen yayınlarından Engineering News Record (ENR) dergisinin 2016 yılına ilişkin "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde, 46 Türk firması yer aldı.

Türkiye Müteahhitler Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası İnşaat Sektörü Dergisi ENR, müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak oluşturduğu "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesini yayımladı.

Söz konusu listede Türk müteahhitlik firma sayısı 2015'te 40 iken bu yıl 46'ya yükseldi. Böylelikle Türkiye, 65 firmayla listede birinci sırada yer alan Çin'den sonra dünyada ikinci sıradaki yerini korudu. Üçüncü sırada ise 43 firmayla ABD yer aldı.

Küresel ekonomik belirsizlikten en çok etkilenen sektörlerin başında gelen uluslararası inşaat sektöründeki en büyük 250 firmanın pazar büyüklüğü, geçen yıl yüzde 6,4 daralarak 468 milyar dolar oldu.

- Türk müteahhitlerin payı arttı

Uluslararası müteahhitlik pazarı son 3 yılda yüzde 14 gerilerken Türk müteahhitlik firmalarının yurtdışında gösterdiği performans ise arttı. Söz konusu listedeki Türk firmaların toplam pazar payı, 2013'te yüzde 3,8, 2014'te yüzde 4,3, 2015'te yüzde 4,6, 2016'da ise yüzde 5,5 oldu.

Türk müteahhitlerin bölgesel gelirlerdeki payı Avrupa'da azalış gösterirken ana pazarlarının tümünde artış kaydetti. Pazar payı Ortadoğu'da yüzde 7,9'dan yüzde 9,1'e, Asya'da yüzde 5,5'den yüzde 7'ye ve Afrika'da ise yüzde 4,7'den 5,1'e yükseldi.

Listede yer alan ilk 10 Türk firması sırasıyla Rönesans, Polimeks, Enka, TAV, Yapı Merkezi, Alarko, Limak, Ant Yapı, GAP ve Universal Acarsan oldu.

- "Listeye damga vurduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, tüm dünyada takip edilen ve referans olarak kabul gören listeye, aralarından 42'si Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi toplam 46 firmayla damga vurulduğunu belirterek, firma sayısıyla 10 yıldır dünyada Çin'den sonra ikinci sırada olmanın kendileri için büyük övünç kaynağı olduğunu bildirdi.

Yenigün, olumsuz küresel koşullara rağmen Türk firmaların uluslararası performansındaki artışının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz dönemde küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler büyük oranda artmış, düşen enerji fiyatları nedeniyle enerji ihracatçısı ülkelerde gerçekleştirilen yatırımlar ivme kaybetmiştir. En büyük pazarlarımızdaki olumsuz gelişmelere rağmen firmalarımızın toplam gelirden aldığı payı yükseltmiş olmaları çok büyük başarıdır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı