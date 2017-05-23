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"TÜRK LİRASININ GÜÇLENMESİNİ BEKLİYORUM"

23 Mayıs 2017 Salı 14:31
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"Doktor Kıyamet" olarak bilinen yatırımcı Marc Faber: "Türk lirası değerinin altında. Türk lirasının güçlenmesini bekliyorum"

LONDRA (AA) - GÖKHAN KURTARAN - Uluslararası finans piyasalarındaki kriz tahminleri nedeniyle "Doktor Kıyamet" olarak bilinen yatırımcı Marc Faber, Türk lirasının (TL) değerinin altında olduğunu ve güçlenmesini beklediğini bildirdi.

The Gloom, Boom & Doom Report'un yayıncısı ve editörü Marc Faber, AA muhabirine, Türkiye piyasaları ile ilgili beklentilerini ve küresel emtia fiyatlarını değerlendirdi.

Faber, "Elimde altın ve diğer kıymetli metallerden bulunduruyorum. Eğer diğer finansal yatırım araçları ile kıyaslarsam hala altın, gümüş ve platin iyi, makul fiyatlarda. Bu metalleri elimde bulunduruyorum. Fiyatlardaki zayıflamayı satın alma fırsatı olarak görüyorum." diye konuştu. 

Faber, petrolün varil fiyatının gelecek dönemde 40-60 dolar arasında seyretmesini beklediğini de bildirdi.



- "Türkiye yatırımcılar açısından hala cazip"



Marc Faber, TL'nin değerinin altında olduğunu ve güçlenmesini beklediğini ifade ederek, "Fakat ne kadar değerleneceği büyük oranda ABD dolarına bağlı olacak." dedi.

Türkiye'nin yatırımcılar açısından hala cazip olduğunu belirten Faber, şunları kaydetti:

"Son 3-4 yıldır dünyadaki algı ABD dolarını destekler nitelikteydi. Avrupa ve Japonya’da para basımının artması, likiditenin ABD’deki varlıklara, hazine tahvillerine, hisselerine gitmesine neden olmuştu. Bu şekilde ABD doları güçlenmişti. Fakat şimdi bu sermaye akışı tersine dönerek yeniden Avrupa, Japonya ve gelişen piyasalara yönelebilir."



- "Para yeniden Türkiye gibi ülkelere akıyor"



Ünlü yatırımcı Faber, uluslararası yatırımcılar arasında Türk varlıklarına olan ilginin artabileceğini, sermayenin Türkiye’ye akması için iyi sebepler bulunduğunu, Türk ekonomisinin oldukça iyi gittiğini, borsanın performansının buna bir örnek olduğunu söyledi. 

Faber, "Para yeniden Türkiye gibi ülkelere akıyor. Geçen yıl Rusya ve Brezilya borsaları en iyi performansı göstermişti. Bu yıl Türkiye’nin güçlü bir performans göstermemesi için bir gerekçe göremiyorum." diye konuştu. 

Türk varlıklarına ilişkin yatırım fırsatları ile ilgilendiğini belirten Faber, "Türk tahvillerim var. Bunlar dolar cinsinden Türk şirketlerinin tahvilleri... Bunları elimde tutuyorum. Siz gidip sıfır faiz oranları ile Alman tahvili mi, Japon tahvili mi alırsınız?" ifadelerini kullandı. 


Anadolu Haber Ajansı
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