TÜRK KİRAZI ÇİN YOLCUSU

Türkiye’den Çin’e kiraz ihracatının önündeki engellerin kalktığını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, Çin’den Türk kirazı ile ilgili taleplerin yoğun bir şekilde gelmeye başladığını, bu yıl Çin’e kiraz ihracatında önemli artış beklediklerini kaydetti.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, 4 yıllık başkanlığı döneminde yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi.

Uzakdoğu ülkeleri ile Türkiye arasında Akdeniz meyve sineğinden dolayı taze meyve ihracatında yaşanan tıkanıklığın giderilmesi için yapılan yoğun temasların sonuç verdiği bilgisini veren Seyyar, “Maalesef Uzakdoğu’da birçok ülke, ülkemizde Akdeniz meyve sineğinin varlığından dolayı pek çok taze meyvemize tereddütle yaklaşıyor ve ihracat izinlerinin çıkması ancak iki ülkenin Tarım Bakanlıkları arasında yapılan karantina anlaşmaları ile gerçekleşebiliyor. Yoğun görüşmeler ve karşılıklı ziyaretler sonucunda 9 üretici ve 6 paketleme tesisine Çin’e kiraz ihracatı için izin çıktı. Çinli ithalatçılar kiraz talepleri gelmeye başladı. Bu yıl Çin’e ihracatta ciddi artış bekliyoruz” diye konuştu.

Çin'e ilk kiraz partilerinin geçen sene gönderildiğini ve bu sezonda da kirazda Çin ile hareketli bir ticaretin yaşanacağını umduklarını belirten Seyyar, "Önümüzdeki günlerde Vietnam'a da ihracat izninin çıkması için yoğun bir uğraş içindeyiz. Elbette ki bu yöndeki çalışmalar adım adım takip edilerek sonuca bağlanması sağlanmalı ve bu piyasalarda da Türk ürünleri en iyi şekilde raflarda yerlerini almalıdır, ürünlerimizin kalitesi ve nefaseti ile bu piyasalarda da hakim olacağından hiçbir şüphem yoktur. Yavaş yavaş bizlere şimdiye kadar kapalı olan kapıları açma niyetindeyiz” dedi.

Zaman içinde sektörün tek bir pazara bağımlı olmasının zararını bizzat Rusya krizinden sonra gördüklerini aktaran Seyyar, şunları kaydetti:

“Bunun üzerine, yönetim kurulumuzdaki çalışma arkadaşlarımızla ne yapabiliriz diye düşündük. Japonya, Malezya, Çin, Güney Kore gibi pazarlarda bizim kirazımızın, taze incirimizin ne kadar değerli olduğunu gördük ve bu ürünlerin Uzak Doğu ve Güney Doğu Asya pazarlarına hava kargo ile daha düşük maliyetle ve daha hızlı bir şekilde ihracatının başlatılması için Türk Hava yolları ile masaya oturduk ve 2017 yılında bir anlaşma imzalayarak bazı destinasyonlara çok uygun maliyetli parkurlar oluşturarak üyelerimize sirküle ettik."

Hava kargoda hedef 10 bin ton

Hava kargo ile alıcı ülke pazarlarına 2016'da 3 bin 500 ton, 2017'de ise 6 bin 200 ton ürün taşındığını vurgulayan Seyyar, "Dolar bazında da yüzde 18'lik bir artış kaydedilmiştir. 2018 yılında da hava kargo ile yapılacak ihracatımızın 10 bin tonu geçeceğini tahmin etmekteyiz." dedi.

Birlik olarak "Taze Kiraz ve Üzüm Ürünlerinde Rekabet Gücünün Arttırılması ile ilgili URGE Projesi"ni başlattıklarına işaret eden Seyyar, proje kapsamında 2017'de Malezya ve Vietnam'a ticaret heyeti ve ikili iş görüşmeleri amaçlı ziyaretler gerçekleştirdiklerine değindi.

Projenin meyvelerini almaya başladıklarını kaydeden Seyyar, bu kapsamda Manisa'dan proje paydaşı bir firmanın Malezya'ya nar ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi.

Dört yıl boyunca hem Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, hem de TİM Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttüğüne dikkat çeken Seyyar, “Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımla birlikte; zaman zaman kendi şirketlerimizin işlerini geri plana bırakmak durumunda kaldık, sektörün beklentileri doğrultusunda çalışmalarda bulunduk. Göreve geldiğimizden beri ilgili Bakanlarımızın ve üst düzey bürokratların katılımları ile gerçekleştirilen 30’un üzerinde toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Üyesi düzeyinde bilfiil katılım sağladık ve sorunlarımızı dile getirdik. Üyelerimizi en iyi şekilde temsil ettik ve üyelerimizden tarafımıza ulaştırılan tüm sorunların çözümü için en üst düzey kamu ve özel sektör kurumları nezdinde girişim, çaba, gayret göstererek çözümüne yönelik uğraş verdik. Her platformda tarım ürünlerine olan desteklerin sektörümüz için yetersizliğini defalarca dile getirdik, 10’un üzerinde somut proje ile üyelerimize hizmet verdik. Bunların sonucu olarak da sizlerin de destekleri ile 2017 yılında 1250’nin üzerinde yazılı basın, 3 binin üzerinde internet haberinde Birliğimizden ve sektörümüzden söz ettirdik. Basında çıkan haberlerimize bakılırsa mesaimizin yüzde 90’ını taze meyve sektörü için harcadığımız görülecektir” dedi.

Ambargonun kaldırılması için çalıştık

Yaş meyve sebze sektörünün en büyük ihraç pazarı Rusya Federasyonu’na domates, nar gibi ürünlerin ihracatında uygulanan firma sınırlamasına her platformda şiddetle karşı çıktıklarının altını çizen Seyyar, “Firma sınırlaması uygulaması yerine firmaların yeterlilik standartlarının belirlenerek bu standardı sağlayan tüm ihracatçı firmalarımızın eşit şartlarda serbest ticarete uygun ihracat yapabilmesine olanak sağlanması konusundaki görüşlerimizi Ekonomi Bakanımız ve Başbakanımıza bizzat kendim ilettim” ifadelerini kullandı.



Mevcut ihraç pazarlarındaki bilinirliklerini arttırmak ve yeni pazarlarda Türk yaş meyve sebze ve mamulleri sektörlerini tanıtmak için Birlik olarak birçok fuara katılım sağladıklarını da anlatan Seyyar, Almanya, Rusya, Hong Kong, İsrail ve Dubai’de hem taze meyve sebze sektörünün hem de meyve sebze mamulleri sektörünün ürünlerinin tanıtımını yaptıklarını, bu fuarlarda topladıkları alım taleplerini üyeleriyle paylaştıklarını dile getirdi.