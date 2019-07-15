Türk kirazı Çin Seddi’ni aştı

Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce ise “Çin pazarına önemli bir giriş yaptık. Soğuk işlem görmeden sevkiyat yapabilir hale gelerek, Çin’e ihracatta önemli bir rekabet avantajı yakaladık. Türkiye’den ihracatı zorlayacak 16 günlük soğuk uygulama yerine 3 saatlik fümigasyon uygulaması sayesinde havayolu kargo yoluyla kiraz mevsimi bitmeden Çin’e kiraz ihraç etmeye başladık. Bu gelişme, pazarın güçlü oyuncularından olan ABD’den pay almaya başlayacağımızdan dolayı çok önemli. Hedefimiz, kaliteden ve izlenebilirlikten ödün vermeden, yıllarca kapısını aşındırdığımız Çin pazarında uzun soluklu kalabilmek. Türk kirazının ihracat potansiyelinin karşılık bulması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin en büyük meyve üreticisi ve ihracatçısı firmalarından olan ve faaliyetlerini Tekfen Tarım bünyesinde sürdüren Alanar Meyve’nin ürettiği kirazlar, İzmir’den yola çıkıp Çin pazarına Şanghay kentinden giriş yaptı. Bir ilk niteliği taşıyan bu sevkiyat için düzenlenen törene T.C. Şanghay Başkonsolosluğu’nun ve ihracatın gerçekleştirildiği firmaların üst düzey temsilcilerinin yanı sıra büyük perakende zincirlilerinin yetkilileri de katıldı.

Tekfen Tarım’ın Şanghay’a ihraç ettiği kirazların önemi ise, bu sevkiyatın soğuk hava depolarında bekleme yapılmadan gerçekleştirilmiş olması. Çin’in bugüne kadar Türkiye’ye uyguladığı ve kirazların “soğuk işlem görmesi gerekliliği” prosedürü, son bir yıldır yapılan görüşmeler ve yoğun çalışmalar sonucunda kaldırıldı ve Alanar Meyve tesislerinde yapılan incelemeler sonrası Türk kirazına Çin yolu açılmış oldu. Bu gelişmelerden önce, kirazların 16 gün boyunca soğuk hava depolarında bekletilmesi Türkiye’ye diğer ihracatçı ülkelere karşı rekabetçiliğini zayıflatıyordu.

Kiraz deyince, dünyanın en büyük üreticisi Türkiye’yle en büyük tüketicisi Çin’i buluşturan sevkiyat, dünyanın en büyük pazarının Türk kirazına kapısının açılmasıyla hem Türkiye’nin ihracat stratejisi için hem Türk çiftçisi için de büyük önem taşıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, bu gelişmenin Türk tarım sektörü için çok önemli olduğunu vurguladı. Bu sevkiyatla sadece bir ürün ihraç etmediklerini, Çin pazarına önemli bir giriş yaptıklarını söyleyen İnce, “Soğuk işlem görmeden sevkiyat yapabilme imkânıyla birlikte Çin’e ihracatta avantajlı konuma geldik. Türk Hava Yolları’nın da yaygın uçuş ağıyla birlikte henüz bu sezon bitmeden Çin’e kiraz ihraç etmeye başladık. Bu sayede pazarın güçlü oyuncularından ABD’nin pazardaki yerinden pay almaya başlıyoruz. Tekfen Tarım ve Alanar Meyve öncülüğünde gerçekleşen bu ihracat aynı zamanda Türk üreticisi için de çok önemli. Çünkü Çin’den her geçen gün yeni siparişler alıyoruz ve Çin’in tüketim potansiyelini de düşündüğümüzde bu taleplerin önümüzdeki günlerde daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Hedefimiz kaliteden ve izlenebilirlikten ödün vermeden, yıllarca kapısını aşındırdığımız Çin’de uzun soluklu kalabilmek” dedi.

İnce, “Fümigason yöntemiyle elde ettiğimiz bu avantaj, şüphesiz ki önümüzdeki yılın kiraz sezonunda Türkiye’nin kiraz ihracat coğrafyasını ağırlıklı olarak Çin’e kaydıracaktır. Biz de Tekfen Tarım olarak bu işlem için yeterlilik alan 8 ihracatçı/üreticiden biri olarak, Türk kirazının dünyada hak ettiği değeri bulması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

İhraç edilen Türk kirazları lezzet yıldızı almıştı

Çin’e ihraç edilen kirazlar, Brüksel merkezli International Taste Institute tarafından yapılan ve yüzlerce ülkeden, binlerce gıda ve içecek ürününün katıldığı 2019 Tat değerlendirmesi ve sertifikasyonu sonuçlarına göre yüzde 87,9’luk bir skor ile 2 altın yıldız lezzet sertifikasını kazanmıştı. Sadece performansı yüzde 70’in üzerinde olan ürünlerin derecelendirildiği ve sertifikasyonunda aralarında Michelin yıldızlı şefler ve dünyaca ünlü sömeliyelerin jüri olarak yer aldığı süreç, tüm dünyadan gelen binlerce gıda ve içecek ürününün değerlendirilmesini kapsıyor.