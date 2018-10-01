TÜRK İŞ DÜNYASININ MOTİVASYON HARİTASI YAYINLANDI

Dünyanın en etkili 30 liderlik gurusu arasında yer alan, New York Times Çok Satanlar listesindeki yazarlar Adrian Gostick ve Chester Elton’ın, 10 yıl boyunca 850.000’den fazla kişi arasında yaptıkları araştırma ve anketlerin sonucunda bilim adamlarının desteğiyle hazırlanan Motivatör DeğerlendirmesiTM envanterinin Türkiye’deki sonuçlarına göre; çalışanlar en çok eğitim ve gelişim fırsatı bekliyor. Para, yaş ve görev alanlarının büyük çoğunluğu için en güçlü motivatör olmazken, çalışanları işe gitmek üzere sabah yatağından şevkle kaldıran ortak motivatörler sırasıyla eğitim, etkililik, sosyal sorumluluk, sorun çözme ve zorlu hedef olarak sıralanıyor. 100 sorudan oluşan envanteri tamamlayanların %76,7’si işyerinde yeni şeyler öğrenebileceği bir ortamı daha motive edici buluyor. Etkililik motivatörü ise yaptıkları işin önemli olduğunu bilmeyi ve iş hayatında olumlu bir değişim yaratmayı istedikleri anlamına geliyor. İşyerlerinde bir değişim yaratmak ve buna liderlik etmek, çalışanları tatmin ediyor.

Beyaz yakalıları en az motive edici unsurlar para, baskı, kusursuzlaşma ve prestij

23 motivatörlü sıralamada para, katılımcıların sadece %8,9’u için sabahları yataktan şevkle kalkma nedeni olarak görünürken, %57,9’u için motive edici bir unsur olarak bulunmuyor. Araştırmaya katılan 20-39 yaş arasındaki beyaz yakalı çalışanlar için paradan sonra en az motive edici unsurlar ise baskı, kusursuzlaşma ve prestij…

Çalışanlar baskıdan motive olmuyor

Baskıdan motive olan çoğu yönetici, motivasyonel ön yargıları nedeniyle çalışanların da bundan motive olacağı inancını taşıyor. Oysa çalışanlar açısından bakıldığında baskı, en az motive eden unsurlar arasında yer alıyor. Baskıdan motive olarak işlerine dört elle sarılanların oranı ise sadece %5,8 olarak görünüyor.

Motivatör DeğerlendirmesiTM’nin Türkiye haklarına sahip olan HRthinks Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu & Beni Ne Motive Eder Master Sertifikalı Eğitmeni Alper Toper, “Günümüzde iş dünyasında farklı kuşaklardan çalışanlar bir arada. İş ortamında ilk kez bu kadar farklı kuşağın aynı ekipler içinde yer alması iş yapış şekilleri, iletişim ve beklentilerde farklılığa neden oluyor ve kuşaklar arasındaki motivatör değişikliklerini de mercek altına almayı gerekli kılıyor. Eğer bir yönetici, birlikte çalıştığı kişilerle yakından ilgilenmiyor ve onların nelere değer verdiğini öğrenmek için çaba harcamıyorsa; özellikle de daha genç kuşaklarda bağlılık azalıyor, iletişim ve performans sorunları ortaya çıkıyor. Bu nedenle çalışanların ve ekibin motivatörlerini bilmek ve bunlarla uyumlu işler yaratmak bağlılık açısından kritik…” diyor.