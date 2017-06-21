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TÜRK İŞ ADAMLARI KATAR'DA

21 Haziran 2017 Çarşamba 17:01
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Doha'da bir araya gelen Türk ve Katarlı iş adamları, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirme yollarını ele aldı

TÜRK İŞ ADAMLARI KATAR'DA
DOHA (AA) - Türk ve Katarlı iş adamları, Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri görüştü.

Katar Ticaret Bankası (CBQ) üst düzey yöneticisi ve Katar Türk Birliği Başkanı Atilla Kuruçayırlı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Sur Uluslararası Yatırım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Ercan ve Türk Hava Yolları Pazarlama Satış Başkan Yardımcısı (Ortadoğu ve Kıbrıs) Adem Ceylan'ın da aralarında olduğu Türk iş adamları heyeti, Katar iş dünyasının önemli isimlerinden Eş-Şeyh Halid bin Hamad bin Abdullah Al Sani, Eş-Şeyh Suheym bin Halid bin Hamas Al Sani ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer'in de katıldığı toplantıda, Türkiye ile Katar arasındaki ticari ilişkileri geliştirme amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

Katar Türk Birliği Başkanı Kuruçayırlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı ülkelerin ay başında uygulamaya koyduğu ambargonun hemen ardından Türkiye'nin Katar'a gıda sevkiyatına başladığını belirterek, Katar hükümetinin destekleriyle Türk ürünlerinin günlük olarak Doha'ya gönderildiğini aktardı.

Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Kuruçayırlı, özellikle bu alanda Katar pazarındaki boşlukları yerinde incelemek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. 

Katar Ticaret Merkezleri Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Feyruz Muhyeddin ise Körfez krizinin başladığı günden beri Türkiye'den 450 ton taze gıda maddesi ithal ettikleri bilgisini verdi. Muhyeddin, "Türk tarafı ile gıda maddeleri, tıbbi malzemeler ve temel inşaat malzemelerini temin etme konusunda ortak bir strateji belirledik." dedi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini ve ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapattıklarını duyurmuştu. Suudi Arabistan, ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı. Katar'a yönelik ablukaya daha sonra başka ülkeler de katılırken Doha yönetimi, "tamamı uydurma olan bir iftira kampanyasına maruz kalındığını" ifade etmişti.

Anadolu Haber Ajansı
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