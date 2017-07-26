TÜRK HAVA SAHASINDA "ÜST GEÇİŞ" REKORU

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Türk hava sahasında 23 Temmuz Pazar günü, bin 443 transit hava trafiğiyle (overflights) tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi.

Ocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivil havacılık alt yapısına yapılan yatırımlar ve uygulamaya konulan kararlarla bu alanda dünyanın en hızlı gelişen ülkeleri arasına giren Türkiye'de, son yıllarda uçakla seyahat eden yolcu sayılarında önemli artış görüldüğünü belirtti.

Son 10 yılda havayoluyla taşınan yolcu sayısının her yıl ortalama yüzde 10,5 artarak 62 milyondan 174 milyona yükseldiğini kaydeden Ocak, yurt içinde 2002'de iki merkezden 26 noktaya sadece Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli sefer düzenlediği Türkiye'de, aradan geçen 15 yılda, iç hatlarda 6 havayolu şirketiyle 7 merkezden toplam 55 noktaya sefer yapıldığını ifade etti.

Ocak, 2003'te yurt dışında sadece 60 uçuş noktasına sefer düzenlenirken Haziran 2017 sonu itibarıyla bu sayının toplam 295 noktayı bulduğunu bildirdi.

Türk hava sahasında bu yılın ilk altı ayında gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artış gösterdiğini aktaran Ocak, "Geçen yılın ocak-haziran döneminde, 863 bin 796 olan uçuş sayısı, bu yılın aynı döneminde 870 bin 853 olarak gerçekleşti." diye konuştu.

- Transit üst geçiş yüzde 8,9 arttı

Bu yılın ilk altı ayında, en yüksek artışın transit üst geçişte görüldüğünü kaydeden Ocak, "Toplam 870 bin 853 uçuşa ev sahipliği yapan Türk hava sahasında, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, üst geçiş trafiği yüzde 8,9 arttı." dedi.

Ocak, bu dönemde 188 bin 331 üst geçişin gerçekleştiği Türk hava sahasında, 23 Temmuz Pazar günü bin 443 üst geçiş ile tüm zamanların rekoru kırıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Avrupa, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Balkan ülkelerinin geçiş güzergahında bulunan Türk hava sahası, 23 Temmuz'da 69 ülke arasındaki karşılıklı uçuşta kullanıldı. Söz konusu günde, Türk hava sahası kullanılarak en fazla uçuş gerçekleştirilen ilk beş ülke sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, İsrail, Kıbrıs ve Almanya oldu. Aralarında ABD, İngiltere, Fransa, Belçika, Brezilya, Kanada ve Danimarka'nın bulunduğu ülkelere ait 171 hava yolu şirketinin uçağı, Türk hava sahasını üst geçiş için kullandı."

Anadolu Haber Ajansı