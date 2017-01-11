TÜRK GİRİŞİMCİSİNE ABD KAPISI ARALANDI

CHICAGO (AA) - Türkiye'nin yurt dışındaki ilk “kuluçka merkezi”ni Chicago’da kuran TÜBİTAK Marmara Teknokent (TÜBİTAK MARTEK), 15 Türk firmasının temsilcilerinden oluşan ilk ticaret heyetini sunulan destekleri ve sahayı incelemeleri için ABD’ye getirdi. TÜBİTAK MARTEK Genel Müdürü Orhan Çömlek başkanlığındaki heyet kuluçka merkezinin bulunduğu Chicago ve dünyanın en büyük elektronik fuarı CES 2017’nin (Consumer Electronics Show-Tüketici Elektroniği Fuarı 2017) açıldığı Las Vegas ile Silikon Vadisi’nin bulunduğu San Francisco kentlerinde bir dizi temaslarda bulundu. Çömlek, merkezin faaliyetleri ve heyetin temasları hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Türkiye’nin yurt dışındaki ilk kuluçka merkezinin; TÜBİTAK MARTEK, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul Üniversitesi Teknokent ve Namık Kemal Üniversitesi Teknopark arasında imzalanan protokol ile Chicago Türk Ticaret Merkezi (CTTM) bünyesinde geçtiğimiz kasım ayında kurulduğunu anımsatan Çömlek, ABD’deki kuluçka merkezi sayısının firmaların sektörel faaliyetleri doğrultusunda artırılacağını belirtti. Çömlek, ABD pazarına açılmak isteyen firmaların yanı sıra yeni fikirlerini bu ülkede hayata geçirmek isteyen müteşebbislerin de şirket kuruluşu, danışmanlık hizmetleri, ofis ve showroom alanı temini, yerli ve yabancı firmalarla iş birliği ortamı oluşturulması, üretim alanı ve teçhizat temini ile personel temini ve eğitimi gibi konularda destekleneceğini kaydetti. Türk girişimcilerin faaliyette bulunacakları pazarı ve şartları tanımalarına, sunulan destekleri yerinde görmelerine imkan tanıyan ABD’ye yönelik ticari heyet ziyaretlerinin devam edeceğini ifade eden Çömlek, projenin hedef kesimden bekledikleri ilgiyi gördüğünü sözlerine ekledi. MARTEK başkanlığında oluşturulan ticari heyetin temasları hakkında bilgi veren Çömlek, “Heyetimizde yer alan firmaların faaliyet alanları doğrultusunda hazırladığımız programımız; kuluçka merkezimizin yer aldığı Chicago, dünyanın en büyük elektronik fuarı CES 2017’nin açıldığı Las Vegas ve Silikon Vadisi’nin bulunduğu San Francisco şeklinde üç ayaktan oluştu.” dedi.



Çömlek şunları söyledi:

“ABD’ye getirdiğimiz firma temsilcileriyle yakından ilgilenebilmek için, oluşturduğumuz ticari heyetleri sektör bazında belirleyerek, 15-20 kişilik gruplarla sınırlandırmaya çalışıyoruz. 15 firmadan 18 temsilcisinin yer aldığı ilk heyetimizin gezisi oldukça verimli geçti. Heyetteki firma temsilcileri; Chicago’nun ilk inovasyon merkezi ve ortak ürün geliştirme laboratuvarı olan mHub, Illinois Bilim ve Teknoloji Parkı, dünyaca ünlü Argonne Ulusal Laboratuvarı, Microsoft ve Plug and Play gibi kilit kuruluşlarda incelemelerde bulundu.

ABD’de faaliyet gösterecek firmalarımıza yardımcı olmak adına Türkiye’deki ekosisteme benzer bir yapıyı burada temin etmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımızı yaygınlaştırıp, uygun ortamı sağladığımızda Türk firmalarının ABD’ye açılma sürecini hızlandırıp, başarı şanslarını artıracağız. KOSGEB’in çağrıda bulunduğu destek programının hayata geçmesi de Türk girişimcilerin ABD’ye açılma sürecini hızlandıracak. Başarılı olacağına inandığımız firmaları ABD’ye getirmek ve onlar için gereken ortamı oluşturmak, riskleri minimum düzeye çekmek işin kilit noktasını oluşturuyor.”



CTTM Koordinatörü Eray Ütücü de ticari heyet programına katılan Türk firmaları; Chicago, San Francisco ve Boston merkezli kuruluşlarla bağlantıya geçirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Türk start-up ve teknopark firmalarının, ABD pazarına entegrasyonunu sağlamak için sistemli bir çalışma yürüttüklerini sözlerine ekleyen Ütücü, “Ticari heyetimizle yapmış olduğumuz temaslarımız hem Türk firmaları hem de kuluçka merkezimiz açısından çok faydalı geçti. Ziyaret sırasında; Microsoft’un yanı sıra 3 kuluçka merkezi ve 19 milyar dolarlık bir firma ile ortaklık anlaşması yapılması konusunda mutabakata vardık. Bunların yanı sıra ABD’de faaliyet gösterecek Türk firmaların Ar-Ge ve testlerinde nükleer alanda da faaliyet gösteren Argonne Ulusal Laboratuvarının imkanlarını kullanabilmeleri konusunda somut adımlar atıldı.” şeklinde konuştu.

Anadolu Haber Ajansı