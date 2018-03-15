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“Türk gayrimenkul sektörü MIPIM’ de güç gösterisi yaptı”

Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen ve dünyanın en büyük gayrimenkul fuarlarından biri olan MIPIM bu yıl, gayrimenkul ve mimarlık şirketlerinin yanı sıra Türkiye’den şehir ve ilçeler düzeyinde katılımla da dikkat çekti. Türkiye’nin 250 kuruluşla MIPIM’da güç gösterisi yaptığını belirten Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin, “Türkiye üretken ekonomisi ve marka şehirleriyle uluslararası yatırımcıların gözdesi” dedi.

“Türk gayrimenkul sektörü MIPIM’ de güç gösterisi yaptı”

Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen ve dünyanın en büyük gayrimenkul fuarlarından biri olan MIPIM bu yıl, gayrimenkul ve mimarlık şirketlerinin yanı sıra Türkiye’den şehir ve ilçeler düzeyinde katılımla da dikkat çekti. Türkiye’nin 250 kuruluşla MIPIM’da güç gösterisi yaptığını belirten Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin, “Türkiye üretken ekonomisi ve marka şehirleriyle uluslararası yatırımcıların gözdesi” dedi.

15 Mart 2018 Perşembe 11:56
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“Türk gayrimenkul sektörü MIPIM’ de güç gösterisi yaptı”

Tüm dünyadan ortalama 25 bin sektör profesyonelini bir araya getiren ve bu yıl teması “Dünya Şehircilik Haritası Değişiyor” olarak belirlenen MIPIM 2018, gayrimenkul alanındaki tüm paydaşları Cannes’da bir araya getirdi. Yabancı yatırımcıları, Türkiye’de modern kent yaşamının gelişimi ve yaşanabilir alanlar oluşturulmasına dönük çalışmalar konusunda bilgilendirdiklerini belirten Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin şunları söyledi:

“Sağlık, turizm, konut, AVM ve altyapı alanlarında binlerce yatırımcı MIPIM’de buluştu. Uluslararası ölçekte yeni yatırım fırsatlarının değerlendirildiği bu buluşmada Türk şirketlerinin yanı sıra şehirlerimiz ve ilçelerimiz de önemli bir katılım gösterdi. Türkiye yüksek büyüme performansıyla, gelişmekte olan ülke ekonomileri için önemli bir rol model. Ekonomik reformlar ile özel sektöre sunulan teşvik ve desteklerin arttırıldığı bu dönemin yıldızı Türk gayrimenkul sektörünün gücünü MIPIM’de de sergilemekten çok mutluyuz.”

Halk GYO İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesini tanıttı

İstanbul’un turistik ve kültürel cazibe unsurlarının yanında, küresel bir finans merkezi olmaya aday profiliyle uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gördüğünü belirten Yetgin şunları söyledi: “Başta finans dünyasının stratejik merkezlerinden biri haline gelen İstanbul olmak üzere, gelişen kent yaşamı Türkiye’nin marka değerini daima yukarı taşıyor. Halk GYO olarak en büyük paydaşlarından biri olduğumuz ve çalışmaları devam eden İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi de MIPIM’de büyük ilgi görüyor. 34 ve 46 katlı iki ofis kulesi ile 8'er katlı üç ticari binanın inşasını sürdürdüğümüz proje kapsamında yeni bağlantılar kuruyoruz. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi ve hayata geçirdiğimiz diğer tüm gayrimenkul projeleriyle HALK GYO marka gücünü daha da yukarı taşıyacağız.”

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