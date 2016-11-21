TÜRK GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ AZERBAYCAN'DA TANITILACAK

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek 2. RECEXPO Uluslararası Gayrimenkul ve Yatırım Fuarına katılacak. Dernekten yapılan açıklamaya göre, GYODER 3 binin üzerinde ziyaretçinin katılmasının beklendiği 2. RECEXPO Uluslararası Gayrimenkul ve Yatırım Fuarında yer alarak Türkiye gayrimenkul sektöründeki yatırım fırsatlarını anlatacak. GYODER Başkanı Aziz Torun ve Başkan Yardımcısı Füsun Yılmaz Phillipson'un katılacağı fuarda, sektör temsilcileri, bireysel ve kurumsal yatırımcılarla görüşmeler yapılacak. Fuarda ayrıca, GYODER tarafından hazırlanan bir rapor da sunulacak. Türkiye ekonomisi ve gayrimenkul sektörünü tanıtan, güncel ekonomik ve sektörel verilerin yer aldığı rapor aracılığıyla katılımcılara, "Mega projelerin sektöre ve ekonomiye katkısı", "Türkiye'den gayrimenkul edinmenin hukuki yolları" gibi bilgiler paylaşılacak. Fuar, 22-24 Kasım'da gerçekleştirilecek.



"Azeri yatırımcılar Türkiye gayrimenkul sektörüne yoğun ilgi duyuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GYODER Başkanı Aziz Torun, hem kültürel hem coğrafi yakınlıktan dolayı, Azeri yatırımcıların son yıllarda Türkiye gayrimenkul sektörüne yoğun ilgi duyduklarını ifade etti. Azerilerin, yurt dışında yatırım yapma konusunda oldukça istekli olduğunu aktaran Torun, şunları kaydetti: "Azeriler Türkiye'yi çok yakından tanıyor ve takip ediyor. Zaten tatil, sağlık ve eğitim amacıyla yıllardır ülkemizi tercih eden Azeri kardeşlerimiz, şimdi ikinci vatanları olarak kabul ettikleri Türkiye'de gayrimenkul yatırımı yapıyor. Biz de bu ilginin artarak devam etmesi için GYODER olarak ülkemizi ve sektörümüzü daha yakından tanıtmak amacıyla 2. RECEXPO Uluslararası Gayrimenkul ve Yatırım Fuarında yer alacağız. Bu fuarın Türkiye ve Azerbaycan arasında verimli iş birliklerinin yapılması için önemli bir zemin oluşturacağını düşünüyorum."



Azeriler Türkiye'de daha büyük mülklere yatırım yapmaya başladı

GYODER'in araştırmalarına göre, 2016'nın 9 ayında Azerilerin mülk edinmek için yaptığı işlem adedi 565 oldu. Bu işlemlerin toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü de 95 bin 90 metrekare düzeyinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise Azerbaycan vatandaşları, 595 işlem adediyle toplam 87 bin 762 metrekarelik hisseye sahip oldu. Bu tabloya göre, Azeri vatandaşların Türkiye'de edindikleri hisselere isabet eden yüz ölçümü oranının arttığı ancak buna rağmen işlem adedinin azaldığı görüldü. Bu da Azeri vatandaşların daha büyük mülklere yatırım yaptıklarına işaret etti.







Anadolu Haber Ajansı