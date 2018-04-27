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“TÜRK EKONOMİSİNİN BELKEMİĞİ KOBİ’LER DÜNYAYA AÇILMALI”

‘CrossBorder eCommerce Summit in EurAsia’da Türk KOBİ’lerinin dünyaya açılması gerektiğine değinen n11.com Strateji ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Yu-Shik Kim, “Bugüne kadar KOBİ’leri yurt içinde büyümeye, kalkındırmaya teşvik eden n11.com olarak, yurt dışına ürün ihraç etme konusunda da KOBİ’lerin yanında olacağız” dedi.

“TÜRK EKONOMİSİNİN BELKEMİĞİ KOBİ’LER DÜNYAYA AÇILMALI”

‘CrossBorder eCommerce Summit in EurAsia’da Türk KOBİ’lerinin dünyaya açılması gerektiğine değinen n11.com Strateji ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Yu-Shik Kim, “Bugüne kadar KOBİ’leri yurt içinde büyümeye, kalkındırmaya teşvik eden n11.com olarak, yurt dışına ürün ihraç etme konusunda da KOBİ’lerin yanında olacağız” dedi.

27 Nisan 2018 Cuma 14:04
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“TÜRK EKONOMİSİNİN BELKEMİĞİ KOBİ’LER DÜNYAYA AÇILMALI”

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ve e-ihracat Platformu iş birliğiyle düzenlenen Avrupa'nın en büyük e-ihracat konferansı ‘International CrossBorder eCommerce Summit’in ilk gününde ‘n11.com ve E-ihracat Açılımı’ başlıklı sunumuyla yer alan n11.com Strateji ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Yu-Shik Kim, Türkiye e-ticaret ve e-ihracat sektörünü değerlendirdi. Türk ekonomisinin belkemiği KOBİ’lerin dünyaya açılması gerektiğini belirten Kim, "Bugüne kadar KOBİ’leri yurt içinde büyümeye, kalkındırmaya teşvik eden n11.com olarak, yurt dışına ürün ihraç etme konusunda da KOBİ’lerin yanında olacağız. Türkiye'de e-ticaretin ticaret içindeki payı yüzde 3,6 seviyesinde. Bu rakam Avrupa ülkelerinde yüzde 8-9, Amerika’da yüzde 10-11 seviyesinde. Türkiye’de de bu rakam genç nüfus potansiyeli, internet ve mobil penetrasyon gibi fırsatlarla her geçen gün artıyor” dedi.

Türkiye’nin KOBİ’leri n11.com’da

Türkiye’nin en büyük KOBİ platformu olduklarını söyleyen Kim, “Bünyemizde 80 binin üzerinde KOBİ var. Türkiye'de 80 binin üzerinde KOBİ'si olan ve online kanallarda full entegre satış yapabilen başka bir platform yok. Bu KOBİ'lerin yurtdışına mal satabilmeleri için altyapı hazırlıyoruz” dedi. n11.com’u diğerlerinden ayıran özelliklerden birinin de ödemeler için 6 bankayla çalışması olduğunu belirten Kim, “Türkiye’nin 2023 ihracat vizyonuna bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak e-ticaret ekosistemi, büyük bir potansiyel barındıran, agresif bir hedefi olan ancak gelişmeye ve desteğe ihtiyacı olan bir yapıda. Türkiye ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturan KOBİ’lerin büyümesine imkan sağlayan e-ticaret, Türkiye’nin 2023 vizyonuna yaklaşmasında önemli bir rol oynayacak” dedi.

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