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TÜRK DOĞALTAŞI İTALYA’DAN AVRUPA’YA AÇILACAK

TÜRK DOĞALTAŞI İTALYA’DAN AVRUPA’YA AÇILACAK

27 Eylül 2018 Perşembe 11:36
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TÜRK DOĞALTAŞI İTALYA’DAN AVRUPA’YA AÇILACAK

Türkiye’nin ihracatta katma değerli sektörlerinin başında gelen ve 2018 yılında 2.5 milyar dolar ihracat hedefleyen Türk doğaltaş sektörü, İtalya’da Türk doğaltaşını tanıtmak ve ihracatını arttırmak için “Sektörel Doğaltaş Ticaret Heyeti Organizasyonu” gerçekleştiriyor.

Avrupa’da düzenlenen en büyük doğaltaş ve teknolojileri fuarı olan Verona Marmomac 2018 Fuarı kapsamında Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen “İtalya Doğaltaş Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu”na 8 Türk firması katılıyor.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türk doğaltaş sektörünün rekabetçi gücünün artırılması ve 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşılması, Türk doğaltaşının tanıtılması, ve katma değerli ürün üretiminin teşvik edilmesini hedeflediklerini bu amaçla İtalya’ya yönelik ticaret heyeti organizasyonu yaptıklarını kaydetti.

“İtalya Doğaltaş Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu”na katılan 8 Türk firmasının 50’den fazla İtalyan doğaltaş firması ile ikili iş görüşmesi yapacağı bilgisini veren Kaya, “İkili iş görüşmeleri dışında Verona Marmomac 2018 Fuarı’na Avrupa ve dünyanın değişik yerlerinden gelen alıcılarla firma temsilcilerimizin görüşme fırsatı olacak. 2018 yılı sonu için belirlediğimiz 2.5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için önemli bir fırsat olacak” şeklinde konuştu.

EMİB Başkanı Kaya, “İtalya Doğaltaş Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu”na katılacak firmaların İtalya’da önemli ticari bağlantılar kurmaları yanında, doğaltaş sektöründe iyi uygulama örneklerini kendi uygulamalarına entegre edebilecekleri gözlemler yapabileceklerini bu sayede katma değerli üretimlerini artırmalarını ve rekabetçiliklerini arttırmalarını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin “İtalya Doğaltaş Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu”na; “Başarırlar Mermer, Ege Antik Mermer, Mercan Mermercilik, Er-Nak Mermer, Hak Mermer, Mehmet Aygün Mermer, BKM Mermer ve Kırcı Mermer” firmaları katılıyor.

8 Aylık doğaltaş ihracatı 1 milyar 266 milyon dolar oldu

Türkiye’nin ihracatta yıldız sektörlerinin başında gelen Doğaltaş sektörü, 2018 yılının Ocak – Ağustos döneminde 1 milyar 266 milyon dolarlık ihracata imza attı. Aynı dönemde Ege Maden İhracatçıları Birliği üyelerinin doğaltaş ihracatı ise yüzde 2’lik artışla 396 milyon dolara yükseldi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler ise; 107 milyon dolar ile Çin, 93 milyon dolar ile ABD, 21 milyon dolar ile Fransa oldu. Bu ülkeleri, İsrail, Almanya, Avustralya, Kanada, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan izledi.

Avrupa’nın en büyük doğaltaş fuarı olan Verona Marmomac Fuarı 2017 yılında toplamda 81.271 m2 alanda 1.636 katılımcı ve 67.928 profesyonel ziyaretçi ile gerçekleşmişti. Fuar tüm üretici, tasarımcı ve sektör temsilcilerini bir araya getiren bir özelliğe sahip.

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