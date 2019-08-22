Türk doğal taşı İtalya fuarında görücüye çıkacak

Dünyanın en önemli doğal taş ihracatçılarından biri olan Türkiye, 2 milyar dolarlık ticaret hacmini genişletmek için İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ev sahipliğinde, İtalya’ya çıkartma yapmaya hazırlanıyor. İtalya’da düzenlenen ve bu yıl 54. kez kapılarını açacak olan olan “Marmomac 2019 Doğal Taş Fuarı”na İMİB çatısı altında milli katılım sağlayacak olan Türkiye’de, 80’in üzerinde değişik tür ile 650’nin üzerinde renk ve desende mermer bulunuyor. Ayrıca traverten, kireçtaşı ve granitte de 150’ye yakın doğal taş çeşitliliğine sahip.

Bu yıl 25– 28 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek "Marmomac 2019 Doğal Taş Fuarı”na İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ev sahipliğinde milli katılım göstereceklerini dile getiren İMİB Başkanı Aydın Dinçer, 133 Türk markasından 50 tanesinin milli katılımcı, 83’ünün ise bireysel katılımcı statüsünde bulunduğunu ifade etti. Türk doğal taşını tanıtmak, tasarımda kullanım örneklerini göstermek ve yeni işbirlikleri yakalamak için Marmomac 2019 Doğal Taş Fuarı’nın son derece önemli olduğunu söyleyen Dinçer, Turkish Stones marka algısını arttırmak için dört gün boyunca temaslarda bulunacaklarını anlattı.

İtalya önemli bir pazar

Önemli doğal taş ihracatçılarından biri olduğu için İtalya’nın rakip gibi görünsede aslında önemli bir pazar olduğunu kaydeden İMİB Başkanı Dinçer, “ Marmomac Doğal Taş Fuarı, dünyanın önemli organizasyonlarından biri. 54 yıldır düzenlenen fuar, aynı anda pek çok ülkenin kapısını size açabilir, eğer doğru kullanılırsa. Türk taşını hem İtalyan pazarına hem de dünyanın pek çok ülkesinden gelen markalara tanıtmak, sahip olduğunuz renk ve desen zenginliğini göstermek için fuarı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yeni bağlantılar oluşturmak, var olan bağlantılarımızın kapsamını genişletmek için birebir temaslarda bulunacağız. Ayrıca Turkish Stones çantalarımızı fuar girişinde bütün ziyaretçilere verip, Türkiye holüne yönlendirerek yapacağımız sunumlarla bağlantılarımızı geliştireceğiz” dedi.

“Birçok ürün grubunun tanıtımını yapacağız”

Sektör ve Birlik olarak Marmomac Fuarını fazlasıyla önemsediklerini aktaran Dinçer, “Marmomac Fuarı, dünyanın lider fuarlarından biri olduğu gibi, işin tasarım yönünün ön planda olduğu bir organizasyon olması da bizim amacımıza son derece uygun. Bu bakış açısıyla da 54 yıldır düzenlenen fuarda sektör temsilcileri olarak; mermer, granit, traverten fayans, plaka ve bordürler ile mozaik gibi dekoratif ürünler ve makine/ekipmanları sergileyeceğiz” diye konuştu.