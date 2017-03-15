banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

TURİZMDE HEDEF 5 MİLYON RUS TURİST

15 Mart 2017 Çarşamba 11:05
Bu haber 495 kez okundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman: 2017'den çok ümitliyiz. Hedefimiz, bu yıl 5 milyon Rus dostumuzu Türkiye'de ağırlamaktır"

TURİZMDE HEDEF 5 MİLYON RUS TURİST
MOSKOVA (AA) - EMRE GÜRKAN ABAY - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye ile ilgili Rusya’daki ilk tatil rezervasyonlarının çok olumlu ve 2014 rakamlarının dahi üzerinde olduğunu belirterek, "2017'den çok ümitliyiz. Hedefimiz, bu yıl 5 milyon Rus dostumuzu Türkiye’de ağırlamaktır." dedi.

Moskova Uluslararası Turizm Fuarı’nı (MITT) ziyaret eden Yayman, AA muhabirine, bu yıl Rusya nezdinde tekrar canlanan Türkiye turizmine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Rusya arasında tarihi ve kültürel anlamda önemli dostluklar olduğunu ifade eden Yayman, Türkiye ve Rusya’nın kalkınma hikayeleri arasında da çok büyük benzerlikler bulunduğunu kaydetti. 

Kurtuluş Savaşı sırasında Rusya’nın Türkiye’ye çok büyük yardımları olduğunu anlatan Yayman, "Bunları iki ülkenin halkları da çok iyi biliyor. Bu anlamda biz bu duygudaşlığı daha da ileri noktalara götürmek istiyoruz." dedi. 

Geçen yıl Rusya ile birtakım sıkıntılar yaşandığını dile getiren Yayman, "Ama 2017 yılından çok ümitliyiz. Şu anda ilk tatil rezervasyonları çok olumlu, 2014 rakamlarının dahi üzerinde. Hedefimiz, bu yıl 5 milyon Rus dostumuzu Türkiye'de ağırlamaktır." diye konuştu. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Antalya’da tatil yaptığına ve herkese önerdiğine yönelik açıklamasını hatırlatan Yayman, bu sözlerin çok önemli olduğunu, Türkiye’ye gelen her bir turisti de, Rusya ve Türkiye arasındaki dostluğu geliştirecek "barış elçisi" olarak gördüklerini söyledi.

"Türkiye'yi Rusya'da başka alanlarda da tanıtacağız"

MITT kapsamında Türk turizm sektörü yetkileriyle de bir araya gelen Yayman, "Bu toplantıların daha sık olması gerekiyor. Çünkü sektördeki arkadaşlarımız bir muhatap bulmak istiyorlar. Biz de bakanlık olarak sektörün emrindeyiz." ifadelerini kullandı. Hüseyin Yayman, Türkiye’nin geleneksel tanıtımının dışında yeni bir tanıtım paradigması gerektiğine işaret ederek, "Bu noktada Türk dizileri çok önemli. Türkiye’yi Rusya’da sadece deniz, kum ve güneş parantezinde değil, aynı zamanda kültür turizmi, spor turizmi, sağlık turizmi ve inanç turizmi konuları da olmak üzere başka alanlarda da daha fazla tanıtacağız." şeklinde konuştu.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Rusya ziyaretinde imzalanan anlaşmayla 2019'un "Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı" ilan edilmesini de değerlendiren Yayman, şunları kaydetti:  "2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı ile ilgili çalışmalar, Cumhurbaşkanımızın Rusya’dan ayrılmasıyla birlikte başladı. Büyük fuarların açılması, büyük sergilerin açılması ve Türkiye’nin tarihinin, kültürünün, mutfağının ve özellikle gastronomi turizmi konusunda önümüzdeki dönemde çalışmalarımız olacak. 2019 yılı içerisinde tiyatrolar, sinema ve opera konusunda çok önemli faaliyetler gerçekleşecek. Herkesin ezberini bozan, şaşırtan bir Türkiye-Rusya kültür ve turizm yılı olacak.” 


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.