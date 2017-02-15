TURİZMCİLER UMUDUNU YERLİ TURİSTE BAĞLADI

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT/SÜMEYYE DALKILINÇ - Yurt dışından gelen turist sayısının azalmasının ardından yerli turiste yönelen turizmciler, bu yıl yerli turist sayısında yaklaşık yüzde 15-20'lik artış bekliyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Çetin Gürcün, erken rezervasyondaki satışların bir önceki yıla göre aynı seviyede devam ettiğini belirterek, iç turizmin teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Gürcün, yurt dışından gelen turist sayısındaki düşüşle birlikte sektördeki oyuncuların bir kısmının iç turizme yöneldiğini ifade ederek, "Bu alanda ciddi büyüme görülecek diye düşünüyorum." dedi.

Yerli turistin azımsanmayacak kadar çok olduğunu vurgulayan Gürcün, Türk vatandaşlarının seyahat hareketlerine katılımının yaklaşık 16 milyon olduğunu, bunun yarısının yurt dışında, yarısının ise yurt içinde gezdiğini söyledi.

Gürcün, Türk vatandaşlarına tatilin bir lüks değil, ihtiyaç olduğunun anlatılması gerektiğini aktararak, "Bunu da kendi ülkesi içerisinde tesisler ve turlarla yapmasını teşvik edebilirsek, bu potansiyelin artacağına inanıyorum." diye konuştu.

Yerli turist sayısında geçen yıla göre artış görülüp görülmeyeceğine ilişkin soru üzerine Gürcün, "Kampanyalar güçlü bir şekilde devam ediyor. Erken rezervasyonlarda yüksek indirimler var. Beklentimiz bir önceki yıla göre iç turizmde artışı yakalamak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Otellerde ciddi indirim var"

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran ise son 2 yıldan beri otellerin büyük bir kısmının fiyatlarını artırmadığına, bunun da ülkedeki enflasyon göz önünde bulundurulduğunda fiyatların yüzde 20 civarında aşağı geldiğine işaret ederek, "Yüzde 20'nin üzerine, ortalama yüzde 40 civarındaki indirim de eklendiğinde bence ciddi bir indirim var." ifadelerini kullandı.

Erken rezervasyonla yüzde 40'a varan indirim sunan otellerin sayısının son yıllarda arttığını aktaran Onaran, "Eskiden yüzde 40 indirimi 100 otel içinde sadece 2 otel yapıyordu. Ama şimdi çok daha fazla otelde yüzde 40'lı indirimi görebiliyorsunuz." diye konuştu.

Onaran, erken rezervasyon uygulamasında 72 saate kadar paranın geri alınabildiğini hatırlatarak bunun da vatandaşların erken rezervasyona yönelmesini sağladığının altını çizdi.

"Almanlar ve İngilizler Türkiye'de daha ucuza tatil yapıyor" algısının aşıldığına işaret eden Onaran, artık bütün oteller için Türklerin ciddi bir pazar olmaya başladığını kaydetti.

- "Türk turizminin yurt içindeki payını 2 katına çıkarmamız gerekiyor"

Onaran, "Erken rezervasyon fiyatlarıyla biz de artık Almanların, İngilizlerin fiyatlarıyla tatil yapabiliyoruz." diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türk pazarı, şu anda bizim otellerimiz için yüzde 15'lik bir kapasitedir. Yani yüzde 80'nin üzerindeki kapasitenin yabancılar tarafından doldurulması gerekiyor. İnşallah bu yüzde 15'lik rakam artacak. Bu yüzde 30-35'lere çıkabilirse çok daha iyi olacak. Gelişmiş ülkelerde böyle. Bu olması gereken bir şey. O yüzden en azından bir o kadar daha kat edilmesi gereken yol olduğunu düşünüyorum. Yani Türk turizminin yurt içindeki payını 2 katına çıkarmamız gerekiyor."

Onaran, 2017'de yurt içinde tatile çıkan Türklerin oranının bu yıl yüzde 15-20 civarında artmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye'de paket turlarla seyahat eden kişi sayısının ortalama 5 milyon olduğu bilgisini veren Onaran, bu rakamın kendi imkanları ile gidenlerle yaklaşık iki katına çıktığını dile getirdi.

Onaran, kurda yükseliş olduğu zaman tur şirketlerinin kuru sabitlediğini, kendilerinin de fiyatları dengelemeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Anadolu Haber Ajansı