banner181
banner210
Ana SayfaEKONOMİ

TURİZMCİLER, BAYRAM TATİLİNİN UZAMASINI BEKLİYOR

15 Ağustos 2017 Salı 10:17
Bu haber 587 kez okundu

TÜROFED Başkanı Ayık: "500 bin yerli turistin iç pazarda konaklamasını bekliyoruz. Yerli turistlerin toplam konaklama kapasitesinin yüzde 30'unu doldurması söz konusu"

TURİZMCİLER, BAYRAM TATİLİNİN UZAMASINI BEKLİYOR
İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasının sektörü olumlu etkileyeceğini belirterek, "500 bin yerli turistin iç pazarda konaklamasını bekliyoruz. Yerli turistlerin toplam konaklama kapasitesinin yüzde 30'unu doldurması söz konusu." dedi.

Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu'nda Kurban Bayramı tatilinin 10 güne uzatılmasına yönelik kararın çıkmasının sektör için olumlu olacağını söyledi.

Uzun tatilin tesislerdeki doluluğa önemli katkıları olacağını dile getiren Ayık, özellikle kıyı bölgelerinin yoğun talep aldığı bilgisini verdi.

Osman Ayık, kararın bugün çıkması durumunda zaman aralığı çok geniş olduğu için vatandaşların çok daha kolay planlama yapabileceğini dile getirerek, "Yerine göre 1, 2, 3 veya 5 günlük tatil planı yapabilecekler. Vatandaşlar bunları yaparken de dini vecibelerini yerine getirmek için hala vakitleri kalacak. Bunu sadece kıyı bölgelerine yapılacak bir seyahat planlaması olarak görmemek lazım. Ülke içinde yatayda, bir ilden başka bir ile eş dost ve akraba ziyaretleri olacak. Bu yönde de ciddi bir hareketlilik bekliyorum." diye konuştu. 

Turizmcilerin elindeki en önemli alan olan iç pazarı çok önemsediklerini vurgulayan Ayık, iç pazara dönük çalışmaların meyvelerini yavaş yavaş aldıklarına dikkati çekti. Ayık, "Türkiye nüfusu 80 milyona yaklaştı. Bizim rekabet ettiğimiz ülkelerde iç pazarın payı yüzde 25'lerin üzerinde. Türkiye'de ise bu oranlar hala yüzde 10'lar seviyesinde, yüzde 15'leri henüz göremedik. Türkiye rekabet ettiği ülkelerin seviyesine çıktığında turizmde ciddi bir sürdürülebilirliğe kavuşmuş olacak. Türkiye'de hem istihdam da hem de toplam kalitede iyileşmeler olacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Yüzde 25'lik bir turizm iç pazarının 20 milyonluk bir kitleyi kapsayacağını anımsatan Ayık, iç pazarda bu rakamların yakalanmasının gelecek açısından çok iyi olacağını belirtti.

Osman Ayık, bu yıl turizmde iç pazarda önemli bir hareketlilik olduğuna vurgu yaparak, "Uzun tatil kararı da bu gelişmelere ciddi katkı verecek. 500 bin yerli turistin iç pazarda konaklamasını bekliyoruz. Yerli turistlerin toplam konaklama kapasitesinin yüzde 30'unu doldurması söz konusu." dedi.

- "Sahil bandı olumlu etkilenecek" 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Çetin Gürcün, uzun zamandır Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması talepleri bulunduğunu söyledi.

Gürcün, sezon sonuna denk gelen böyle bir tatilin sektör açısından son derece faydalı olacağını dile getirerek, "Bu sadece sektör açısından değil, toplumsal olarak da dinlenme ve moral açısından iyi olacak. Diğer taraftan geçen yıl ramazan tatilinde 700 bin vatandaşımız seyahate çıktı. Buna yurt içi ve dışı, paket programlar dahil. Bu uzun tatil kararı da çıkarsa ki 11 günlük bir zaman var tatilin başlamasına... Bu zamana kadar ilave kontenjanlar söz konusu olacak. Toplamda 1 milyar liralık bir turizm potansiyelinden bahsediyoruz." diye konuştu.

Hemen hemen bütün sahil bandının tatilden olumlu etkileneceğini aktaran Gürcün, yurt dışı turlarda da önemli hareketlilik olduğu bilgisini verdi.

Gürcün, tatilin 10 güne çıkmasının tatil planı yapmamış vatandaşları da etkileyeceğini, rezervasyonlara olumlu katkı sağlayacağını aktardı.




Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.