TURİZMCİLER, BAYRAM TATİLİNİN UZAMASINI BEKLİYOR

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasının sektörü olumlu etkileyeceğini belirterek, "500 bin yerli turistin iç pazarda konaklamasını bekliyoruz. Yerli turistlerin toplam konaklama kapasitesinin yüzde 30'unu doldurması söz konusu." dedi.

Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu'nda Kurban Bayramı tatilinin 10 güne uzatılmasına yönelik kararın çıkmasının sektör için olumlu olacağını söyledi.

Uzun tatilin tesislerdeki doluluğa önemli katkıları olacağını dile getiren Ayık, özellikle kıyı bölgelerinin yoğun talep aldığı bilgisini verdi.

Osman Ayık, kararın bugün çıkması durumunda zaman aralığı çok geniş olduğu için vatandaşların çok daha kolay planlama yapabileceğini dile getirerek, "Yerine göre 1, 2, 3 veya 5 günlük tatil planı yapabilecekler. Vatandaşlar bunları yaparken de dini vecibelerini yerine getirmek için hala vakitleri kalacak. Bunu sadece kıyı bölgelerine yapılacak bir seyahat planlaması olarak görmemek lazım. Ülke içinde yatayda, bir ilden başka bir ile eş dost ve akraba ziyaretleri olacak. Bu yönde de ciddi bir hareketlilik bekliyorum." diye konuştu.

Turizmcilerin elindeki en önemli alan olan iç pazarı çok önemsediklerini vurgulayan Ayık, iç pazara dönük çalışmaların meyvelerini yavaş yavaş aldıklarına dikkati çekti. Ayık, "Türkiye nüfusu 80 milyona yaklaştı. Bizim rekabet ettiğimiz ülkelerde iç pazarın payı yüzde 25'lerin üzerinde. Türkiye'de ise bu oranlar hala yüzde 10'lar seviyesinde, yüzde 15'leri henüz göremedik. Türkiye rekabet ettiği ülkelerin seviyesine çıktığında turizmde ciddi bir sürdürülebilirliğe kavuşmuş olacak. Türkiye'de hem istihdam da hem de toplam kalitede iyileşmeler olacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Yüzde 25'lik bir turizm iç pazarının 20 milyonluk bir kitleyi kapsayacağını anımsatan Ayık, iç pazarda bu rakamların yakalanmasının gelecek açısından çok iyi olacağını belirtti.

Osman Ayık, bu yıl turizmde iç pazarda önemli bir hareketlilik olduğuna vurgu yaparak, "Uzun tatil kararı da bu gelişmelere ciddi katkı verecek. 500 bin yerli turistin iç pazarda konaklamasını bekliyoruz. Yerli turistlerin toplam konaklama kapasitesinin yüzde 30'unu doldurması söz konusu." dedi.

- "Sahil bandı olumlu etkilenecek"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Çetin Gürcün, uzun zamandır Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması talepleri bulunduğunu söyledi.

Gürcün, sezon sonuna denk gelen böyle bir tatilin sektör açısından son derece faydalı olacağını dile getirerek, "Bu sadece sektör açısından değil, toplumsal olarak da dinlenme ve moral açısından iyi olacak. Diğer taraftan geçen yıl ramazan tatilinde 700 bin vatandaşımız seyahate çıktı. Buna yurt içi ve dışı, paket programlar dahil. Bu uzun tatil kararı da çıkarsa ki 11 günlük bir zaman var tatilin başlamasına... Bu zamana kadar ilave kontenjanlar söz konusu olacak. Toplamda 1 milyar liralık bir turizm potansiyelinden bahsediyoruz." diye konuştu.

Hemen hemen bütün sahil bandının tatilden olumlu etkileneceğini aktaran Gürcün, yurt dışı turlarda da önemli hareketlilik olduğu bilgisini verdi.

Gürcün, tatilin 10 güne çıkmasının tatil planı yapmamış vatandaşları da etkileyeceğini, rezervasyonlara olumlu katkı sağlayacağını aktardı.

Anadolu Haber Ajansı