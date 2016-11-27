TURİZMCİ KDV'DE İNDİRİM BEKLİYOR

İSTANBUL - SÜMEYYE DALKILINÇ

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın charter uçuşlara verilen yakıt desteğinin gelecek yıl da sürdürüleceğini açıklamasının ardından "rahat nefes alan" turizmciler, sektörün ivme kazanması için şimdi de KDV indirimi bekliyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkanı Murat Ersoy, son dönemde turizmde en etkili teşvikin uçaklara verilen 6-7 bin 300 dolar arasındaki yakıt desteği olduğunu belirterek, desteğin süresinin uzaması ile çok daha olumlu geri dönüşler sağlanacağını kaydetti.

Sektöre verilecek en etkili teşviklerden bir diğerinin KDV desteği olacağını vurgulayan Ersoy, halihazırda turizmciye yüzde 8 KDV uygulandığını, bunun 2017 ve 2018'de yüzde 4'e düşürülmesini istediklerini ifade etti.

Ersoy, KDV indirimi ile ilgili taleplerini hükümete ilettiklerini, talebin kabul görmesinin mevcut işletmeleri istihdam sağlamaya teşvik edeceğini vurguladı.

"2016'da Rus pazarından elde edilen turizm geliri 1 milyar dolara yaklaşabilir"

TYD Başkanı Murat Ersoy, geçen yıl Türkiye'ye 4 milyon Rus turistin geldiğini ifade ederek, tekrar uzlaşma ortamının doğması ile söz konusu rakamın bu yıl 1 milyonu bulmasını beklediklerini, Rus pazarından elde edilen turizm gelirinin de 1 milyar dolara yaklaşabileceğini bildirdi.

Yıl içinde Türkiye'ye gelmeyen Rus turistin Avrupa ve diğer destinasyonları tercih ettiğini belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Yabancı turist Avrupa'yı keşfetti ancak orada mutlu olmadığını da keşfetti. Çok büyük fiyat farkları ödediklerini, bütçelerine uygun tatil yapamadıklarını da fark ettiler. Bu yıl fiyat ortalamaları düştüğü için 2017'de Rus turist için cazibe merkezi yeniden Türkiye olacak. Eğer herhangi bir sınırlama gelmez, sektörün önü mümkün olduğu mertebe açılır, tarifeli sefer sayılarında artış sağlanırsa gelecek yıl 2015'ten daha fazla Rus turist görmek hayal değil."

Yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Atlasglobal'in 2017'de Rusya'ya 9 yeni hat açacağını bildiren Ersoy, yeni trendin şu anda Rusya olduğunu, Avrupa'daki pazar kaybını Bağımsız Devletler Topluluğu'ndaki pazar artışı ile kapatmaya çalışacaklarını söyledi.

"Bilet fiyatlarında yüzde 10'luk artış olabilir"

TYD Başkanı Ersoy, kurdaki yükselişin havacılık sektörüne yansımalarına ilişkin de, hava yolu şirketlerinin yüksek bilet fiyatları için en son mutabakat yaptığını, yüksek fiyatlı biletlerin, normal biletlerin yüzde 3'üne denk geldiğini söyledi.

Ersoy, "Bu yüzde 3 için kamuoyunda oluşan algıyı yıpratmaya gerek yok. Belli bir tavanda anlaşalım demiştik. Tavan fiyat en son 310 lira olarak belirlenmişti. O zaman 3 liranın altında olan dolar/TL, şu anda 3,40'ı aştı." diye konuştu.

Kur artışının maliyetlerini yüzde 100 etkilediğini ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Yakıt gideri, uçuş maliyetinin yüzde 35'ini oluşturduğu için yakıttaki artış yüzde 35 etkiliyorken, kurdaki artış yüzde 100 etkiliyor. Kurdaki bu kadar hızlı yükselişe cevapsız kalma şansımız yok. Bana göre 310 liralık fiyat uygulanır olmaktan uzaklaştı. Genel olarak fiyatlar bunun altında devam edecek. Ama haftanın belli gün ve saatlerindeki uçuşlarda bu limitin üzerine çıkılması gerekecek. Bilet fiyatlarında yüzde 10'luk bir artış olabilir. Ama bütün uçuşlarda değil... Haftanın en yüksek talep gelen günlerinin en yüksek talep gelen saatlerinde olur. Bizler bu maliyetleri üstlenmeye başladık. Kışın düşük sezon olduğu için olmaz ama bu, 2017 yaz sezonu itibarıyla fiyatlara yansır."

Anadolu Haber Ajansı