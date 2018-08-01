Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
96760
ALTIN
193.731
DOLAR
4.9259
STERLİN
6.4650
EURO
5.7553

TURİZM GELİRLERİNDE REKOR ARTIŞ

2018 yılının ikinci çeyreğindeki turizm gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine oranla yüzde 30,1 artarak, 7 milyar 44 milyon 591 bin dolara ulaştığı görüldü.

TURİZM GELİRLERİNDE REKOR ARTIŞ

2018 yılının ikinci çeyreğindeki turizm gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine oranla yüzde 30,1 artarak, 7 milyar 44 milyon 591 bin dolara ulaştığı görüldü.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:17
7623 Okunma
TURİZM GELİRLERİNDE REKOR ARTIŞ

Ajans Press, 2018 yılının ikinci çeyreğine ait turizm istatistiklerini inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılının ikinci çeyreğindeki turizm gelirlerinin bir önceki yılın aynı çeyreğine oranla yüzde 30,1 arttığı görüldü. Böylelikle gelirin 7 milyar 44 milyon 591’e ulaştığı saptandı. Ziyaretçilerin yaptığı harcamaların da 5 milyar 463 milyon 809 bin dolarını kişisel harcamalar oluştururken,1 milyar 580 milyon 782 bin dolarını ise paket tur harcamalarının oluşturduğu gözlendi.

KİŞİ BAŞINA ORTALAMA HARCAMA 636 DOLAR

ITS Medya ve Ajans Press’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.2018 yılı içerisinde turizm başlığı altında yazılı basına 227 bin 139 haber yansıdığı tespit edilirken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 147 bin 501 oldu. Haber adetlerindeki artış, turizm sektöründe yaşanan hareketliliğin medyaya da yansıdığının bir göstergesi sayıldı. Öte yandan 2018 yılının ikinci çeyreğinde yabancıların yaptığı ortalama harcama tutarı 602 dolar olarak saptanırken, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ülkemizde yaptığı ortalama harcama 885 dolar olarak kaydedildi. Raporda, ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı da belirlendi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artan ziyaretçi sayısı, 11 milyon 67 bin 987 kişiye ulaştı. Bunların 9 milyon 855 bin 102’sini yabancılar, 1 milyon 212 bin 885’ini ise yurt dışında ikamet eden vatandaşların oluşturduğu gözlendi. Yurt dışında ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri de yüzde 19 yükselerek 1 milyar 650 milyon 276 bin dolara ulaştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"ŞİMDİ ATAK SIRASI KONGRE TURİZMİNDE"
"ŞİMDİ ATAK SIRASI KONGRE TURİZMİNDE"
KUVEYT TÜRK’ ün altın aracı Türkiye turunda
KUVEYT TÜRK’ ün altın aracı Türkiye turunda
ÜRETİCİ MARKET FİYATLARINDA TEMMUZ AYI…
ÜRETİCİ MARKET FİYATLARINDA TEMMUZ AYI…
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim