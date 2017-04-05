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TURİST GETİREN UÇAKLARA YAKIT DESTEĞİ

05 Nisan 2017 Çarşamba 11:00
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Seyahat acentelerine uçak başına 6 bin dolar destek sağlayan uygulamaya İstanbul Sabiha Gökçen ile Erzurum havalimanları da dahil edildi

TURİST GETİREN UÇAKLARA YAKIT DESTEĞİ
ANKARA (AA) - Turist getiren seyahat acentelerine uçak başına 6 bin dolar destek sağlayan uygulamaya İstanbul Sabiha Gökçen ile Erzurum havalimanları da eklendi.

Bakanlar Kurulunun turist getiren A Grubu seyahat acentelerine destek sağlanması hakkındaki kararda değişiklik yapılmasına dair kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta Süleyman Demirel, Eskişehir Hasan Polatkan, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba ve Erzurum havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter) uçak seferleriyle, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına ise tarifesiz uçak seferleriyle 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihlerinde turist getiren A grubu seyahat acentelerine turistik uçak seferi başına 6 bin dolar destek sağlanacak.

Turizm amaçlı seyahatlerde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunması amacıyla geçen yıl belirli süreler için verilen destek kapsamında 6 havalimanı yer alırken, 2017'de tüm yıla yayılan uygulamada yapılan son düzenlemeyle bu sayı 12'ye yükseldi.


Anadolu Haber Ajansı
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