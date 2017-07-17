TÜPRAŞ'TAN 1 MİLYAR DOLARLIK TAHVİL İHRACI İÇİN SPK'YA BAŞVURU

ANKARA (AA) -

TÜPRAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuz tarafından şirketimiz esas sözleşmesinin 8. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 1 yıllık dönem içerisinde Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek faiz oranlarına sahip, toplamda 1 milyar dolar veya muadili yabancı para tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracına; söz konusu ihraçlara ilişkin tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer mercilere gerekli başvuruların yapılması, borçlanma araçlarının satışı ve yurtdışı borsalara kayıt da dahil olmak üzere yurt içinde ve dışında gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususunda şirket yönetimine yetki verilmesine karar verilmiştir."

Şirketin bu karar kapsamında, 1 milyar dolar veya muadili yabancı para tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilerek yurt dışı piyasalarda satılması için SPK'ya gerekli izin başvurularını da yaptığı kaydedildi.

Anadolu Haber Ajansı