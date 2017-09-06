TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK AĞUSTOS İHRACATI

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşıldığını bildirdi.

Zeybekci, yaptığı yazılı açıklamada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "geçici dış ticaret verileri"ni değerlendirerek, ağustos ayında ihracatın artış ivmesini koruduğunu vurguladı.

Ağustos ayında ihracatın yüzde 12,36 artarak 13 milyar 287 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 15,3 artarak 19 milyar 164 milyon dolar seviyesine ulaştığını anımsatan Nihat Zeybekci, böylece ilk 8 ayda ihracatın yüzde 10,82 artışla 103 milyar 348 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 13,74 artışla 148 milyar 971 milyon dolar olarak gerçekleştiğine işaret etti.

Zeybekci, son 12 aylık dönem itibarıyla ihracatın yüzde 7,8 artış ile 152,6 milyar dolar sınırını aştığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ağustos ayında tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık. Tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşmamız iki önemli hususu göstermektedir. Birincisi; özellikle ağustos ayının son günlerinde bayram tatilinin etkisine rağmen ihracatımız güçlü şekilde artışını sürdürerek, 2017 yılında büyümeye, üretime pozitif katkısının güçlü şekilde devam edeceğini göstermiştir. İkinci olarak, 'ihracat seferberliği yılı' ilan ettiğimiz 2017 yılında, Orta Vadeli Program hedefimiz olan 153,3 milyar doları kolaylıkla aşacağımıza, hatta 155 milyar dolarlık seviyeye de ulaşacağımıza olan inancımızı pekiştirmiştir."

Yılın 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 10,1 milyar dolar daha fazla ihracat gerçekleştirildiğine değinen Bakan Zeybekci, yatırım malları ihracatında 8 aydaki yüzde 17,71'lik artışın önemine dikkati çekti.

Zeybekci, söz konusu dönemde ithalattaki artışın arkasında hammadde ithalat artışı yattığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"8 ayda 10,1 milyar dolar artış gösteren ihracatımıza, 2016 yılının aynı dönemine göre otomotiv sektörü 3,2 milyar dolar, makine sektörü 700 milyon dolar ilave katkı sunmuştur. İthalat tarafında ise küresel piyasalarda artış gösteren hammadde fiyatlarının etkisi hissedilmektedir. Nitekim, hammadde ithalatımız yüzde 24,4 artış göstermişken, yatırım malı ithalatımız yüzde 15,2 ve tüketim malı ithalatımız yüzde 2,29 düşüş göstermiştir. Diğer bir ifade ile özellikle enerji ve metal fiyatlarındaki toparlanma, ithalattaki diğer sektörlerdeki olumlu gelişmeleri gölgelemiştir. Örnek vermek gerekirse, 8 ayda makine ithalatımız yüzde 5,3, elektrikli cihazlar ithalatımız yüzde 3,2 ve otomotiv ithalatımız yüzde 9,7 gerilerken, enerji ithalatımız yüzde 33,9 ve demir-çelik ithalatımız yüzde 19,1 artış göstermiştir."

Hammadde ithalatı artarken sanayi ürünlerindeki ithalat düşüşünün etkisinin ithalatın ülke kompozisyonunda da görüldüğünü belirten Nihat Zeybekci, "İlk 8 ayda Çin'den ithalatımız yüzde 12,42, Almanya'dan ithalatımız yüzde 8,55 düşerken, Rusya'dan ithalatımızın yüzde 17,94 artışı bunun göstergesidir. 2017 yılının genelinde, sanayi sektörlerinin pek çoğunda ithalatımızın düşmeye devam edeceğini, diğer taraftan küresel fiyatların etkisiyle hammadde ithalatımızın ise artmaya devam edeceğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Her yıl iş gücü havuzuna 1 milyon ilave işçinin eklendiğini ifade eden Zeybekci, 80 milyonun tamamına refah getirecek sürdürülebilir büyümenin en güçlü kaynağının ihracat olması gerektiğini vurguladı.

Bakan Zeybekci, 2017 ihracat seferberliği yılında bu amaca yönelik pek çok tedbiri uygulamaya koyduklarını ve olumlu sonuçların görülmeye başlandığını da kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı