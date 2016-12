"TÜM ÇALIŞANLAR MUTLAKA BORDROLARINI İNCELESİN"

ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, asgari ücretli çalışanlara çağrıda bulunarak, "Herhangi bir şekilde bir özel kesinti olmaksınız ellerine geçen ücret bin 300 liranın altındaysa, önce işverenlerine başvursunlar. Olabilir ki yanlışlık yapılmıştır. Yanlışlık yapılmamış da işveren kendisine bu imkanı sağlamamışsa, o zaman gelsinler vergi dairelerine müracaat etsinler biz haklarını takip edelim." dedi. Ağbal, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Adana’daki yurt yangınında hayatını kaybeden eğitimci ve öğrencilere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileyen Ağbal, "Allah bir daha bu tür felaketlerle bizleri karşılaştırmasın." temennisinde bulundu. Piyasalarda son günlerde yaşanan hareketliliğin sorulması üzerine Ağbal, bir süredir küresel piyasalarda önemli bir dalgalanmanın olduğunu söyledi.



ABD başkanlığına seçilen Donald Trump’ın önümüzdeki dönemde uygulayacağı ekonomi politikalarının yönüne dair birtakım endişe, tereddüt ve beklentilerin bir anda küresel piyasaları karıştırdığını belirten Ağbal, şöyle devam etti: "Dolar tüm küresel piyasalarda, tüm para birimlerine karşı değer kazandı. Bunu tetikleyen faktörlerin başında ise ABD'de orta vadede enflasyonun yukarı geleceği, bu nedenle faizlerin yukarı geleceği beklentisiyle yatırımcıların özellikle gelişmekte olan piyasalardan para çekmeye başlaması ve bunun da ABD dolarına olan talebi artırması geliyor. Hükümet olarak ilk andan itibaren konuya soğukkanlı bir şekilde yaklaştık, ihtiyatlı bir duruş sergiledik. Başta Merkez Bankası olmak üzere ilgili kurumlarımız bu konuda alınması gereken tedbirleri hiçbir tereddüt göstermeden aldı, almaya da devam ediyor. Şu anda piyasalar sakin bir şekilde devam ediyor. Tabi ki döviz hareketleri ekonomi üzerinde belirsizliği artıran bir faktör olduğu için etkisi yadsınamaz, önemlidir, dikkatle takip edilmelidir ve bu konuda da gereken tedbirler alınmalıdır. Hükümet olarak da bunu alıyoruz. Kamu hesapları itibarıyla şu anda kısa vadede görünen bir sıkıntı olmadığını da söyleyebilirim."



"Asgari ücretin bin 300 liranın altına düşmesi söz konusu değil"

Ağbal, bazı asgari ücretlilerin, maaşlarının bin 300 liranın altına düştüğü yönündeki şikayetlerinin sorulması üzerine de hükümet olarak asgari ücretin tüm yıl boyunca bin 300 liranın altına düşmemesi için gerekli tedbirleri aldıklarını hatırlattı. Maliye Bakanı Ağbal, bunu asgari geçim indirimi müessesesi ile sağladıklarına işaret ederek, şöyle konuştu: "İşverenlerimize şöyle bir imkan getirdik; İşverenimiz çalışanın ücret bordrosunda ücretini hesaplayacak. Net ücreti bin 300 liranın altına kaç lira düşmüşse onu ilave asgari geçim indirimi olarak tekrar ekleyecek. Bu getirdiğimiz imkanla dedik ki, 'vergi dairesine ödeyeceğiniz vergiden bunu düşün, ücretliye doğrudan ödeyin.' Dolayısıyla, hiçbir şekilde çalışanlarımızın ücretlerinin ekim, kasım ve aralıkta bin 300 liranın altına düşmesi diye bir şey söz konusu değil."



"Her çalışanımıza sesleniyorum…"

Zaman zaman bazı asgari ücretlilerin, bordrosunu gösterdiğini ve maaşının bin 300 liranın altına düştüğünü söylediğini aktaran Ağbal, konunun farkında olduklarını ifade etti. Yaptıkları inceleme neticesinde, ücretteki bin 300 liranın altına düşüşün genelde kişinin kendi isteğiyle yaptırdığı özel sağlık sigortası veya bireysel emeklilikten kaynaklandığını gördüklerini anlatan Ağbal, şunları kaydetti: "Zaman zaman da acaba işverenler devletin getirdiği bu imkanı ücretliye yansıtmıyorlar mı? şeklinde bir tereddüt de oluşuyor. Biz bu konuda daha kanunun yayınlandığı gün bir tebliğ çıkardık ve orada açık bir şekilde işverenlere bu uygulamayı nasıl yapacaklarını söyledik. İşverenimiz bordrosunu hazırlayacak, asgari geçim indirimi bordrosunu hazırlayacak. O bordro üzerinde çalışanımızın ücreti bin 300 liranın ne kadar altına düşüyorsa onu ilave asgari geçim indirimi tutarı olarak gösterecek. Vergi dairesine verdiği muhtasar beyanname üzerinde bunu tekrar kendisinin vergi dairesine ödeyeceği tutardan düşecek. Şundan emin olun; her vatandaşımıza, çalışanlarımıza çağrıda bulunuyorum; Herhangi bir şekilde bir özel kesinti olmaksınız ellerine geçen ücret bin 300 liranın altındaysa, önce işverenlerine başvursunlar. Olabilir ki yanlışlık yapılmıştır. Yanlışlık yapılmamış da işveren kendisine bu imkanı sağlamamışsa, o zaman gelsinler vergi dairelerine müracaat etsinler biz haklarını takip edelim."



"Tüm çalışanlar mutlaka bordrolarını incelesin"

Bakan Ağbal, asgari ücretlilerin maaşlarında bu türden veya icra gibi farklı bir kesinti olmaması durumunda hiçbir şekilde ücretlerinin bin 300 liranın altına düşmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Naci Ağbal, tüm çalışanların bordrolarını mutlaka incelemesi gerektiğini bildirdi. Ağbal, asgari ücretin 2017 yılında ne olabileceğine ilişkin soru üzerine de buna oluşturulacak komisyonun karar vereceğini bildirdi. Maliye Bakanı Ağbal, "Hükümet olarak biz hem ekonomik dengeleri hem mali imkanları hem de çalışanlarımızın refahını ve işletmelerimizin rekabetçi gücünü, maliyet yapısını hep beraber gözeten bir yaklaşım izleyeceğiz." dedi.



Yapılandırmada başvuru 78,2 milyar lira, tahsilat 7,5 milyar lira

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin sonuçlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ağbal, bugün yeniden yapılandırılan borçlar için peşin ve ilk taksit ödemelerinin son günü olduğunu söyledi. Tüm vergi dairelerinin bugün saat 21.00’e kadar açık olacağını anımsatan Ağbal, "Ancak saat 21.00 oldu, vatandaşımız bekliyor. Vergi dairelerini kapatmayacağız. Gece 24.00’e kadar vatandaşlarımız geldiği sürece yapmak istedikleri ödemeleri kendilerinden alacağız." diye konuştu.



Bankaların da öğle tatili de dahil olmak üzere tahsilat alacaklarını belirten Ağbal, sonuçlara ilişkin olarak şu bilgileri verdi: "25 Kasım itibarıyla başvurular tamamlandı. Hem başvuru sayısı hem de yeniden yapılandırılan tutar olarak gerçekten olağanüstü başvuru aldık. 77,6 milyar liraydı, bugün itibarıyla gelinen rakam 78,2 milyar liraya çıktı. Birtakım başvurular devam ediyor, dolayısıyla rakam önümüzdeki günlerde de bir miktar artacak. Pazartesi günü itibarıyla yapmış olduğumuz tahsilat tutarının 4 milyar lira olduğunu ifade etmiştim. Dün akşam itibarıyla yeni gelen rakam 7,5 milyar lira. Vatandaşlarımıza özellikle rica ediyorum; Bugün peşin ödemeyi tercih edenler için peşin ödeme için son gün. Taksitle ödemeyi seçenler için ilk taksit tarihi… Sakın taksitlerini kaçırmasınlar. Herhangi bir şekilde taksit ödemeyi, yani birinci ve ikinci taksiti kaçıran, ödemeyen vatandaşlarımız kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamıyorlar." Maliye Bakanı Ağbal, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve haklarında vergi incelemesi olanlar açısından başvuru süresinin ise bugün bittiğini, dolayısıyla bugün bu konularla ilgili hala başvuru yapılabileceğini, ancak her halükarda ödemenin bugün yapılması gerektiğini söyledi.



"Varlık Barışı, tarihi, büyük bir fırsat"

Varlık Barışı uygulaması hakkında da bilgi veren Ağbal, geçen bir iki hafta içinde bankacılar, aracı kurumlar ve yatırımcılarla bir araya geldiklerini bildirdi.



Varlık Barışı uygulamasının, tarihi, büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Ağbal, şunları söyledi: "Her zaman söylüyorum, son kavşak… Vatandaşlarımız varlıklarını Türkiye’ye gönül rahatlığıyla getirsinler. Dün itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasına tereddütleri giderecek bir tebliğ taslağı koyduk. İnşallah perşembe gününe kadar son görüşleri aldıktan sonra, cuma günü Resmi Gazete'de bu tebliği yayınlayacağız. Hiç kimse endişe etmesin, getirilen varlık nedeniyle hiçbir vergi almayacağız. Yasa böyle. Ne geçmişten vergi alacağız ne de geleceğe dönük olarak bu getirilen varlık nedeniyle bir vergi alacağız. Paramı getirdim, acaba şimdi bana Maliye veya bir başka kurum bu paradan dolayı bir hesap sorar mı, bir soru sorar mı, bir bilgi ister mi, bir araştırma yapar mı? Hiçbir şekilde bu paranın getirilmiş olmasından dolayı bir soru sorulmayacak, bir araştırma yapılmayacak, bir vergi incelemesi yapılmayacak, bir vergi tarhiyatı yapılmayacak, bir para cezası kesilmeyecek, bir vergi cezası kesilmeyecek. Vatandaşlarımız bundan emin olsunlar." Önümüzdeki günlerde yoğun bir kampanya başlatacaklarını da dile getiren Ağbal, gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında vatandaşlarla birebir görüşüp, konuyu anlatacaklarını söyledi.



ÖTV düzenlemesi

Bakan Ağbal, otomotiv sektörü için getirilen ÖTV düzenlemesine değinirken de piyasalardan olumlu geri dönüş aldıklarını bildirdi. Ağbal, özellikle orta segmentte yapılan artışların son derece makul ve düşük tutulduğu, düşük fiyatlı araçlar bakımından bir artışın meydana gelmemesinin olumlu karşılandığı, yüksek fiyat segmentlerinde yapılan artışların da gerçekten de kanunun getiriliş amacına uygun olarak vergi adaletini sağlayan bir düzenleme olduğu şeklinde değerlendirmeler aldıklarını kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı