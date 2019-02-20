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Tüketici güveninde düşüş sürüyor

Tüketici güveni şubatta yüzde 0,7 azalışla 57,8 oldu. Maddi durum beklentisi yüzde 2,4 düşüş gösterirken, tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 20,2 yükseldi.

Tüketici güveninde düşüş sürüyor

Tüketici güveni şubatta yüzde 0,7 azalışla 57,8 oldu. Maddi durum beklentisi yüzde 2,4 düşüş gösterirken, tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 20,2 yükseldi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:07
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Tüketici güveninde düşüş sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubatta geçen aya göre yüzde 0,7 geriledi. Buna göre ocakta 58,2 olan endeks değeri, şubatta 57,8 olarak kayıtlara geçti.

Endeks, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanıyor.

Söz konusu dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 2,4 azalarak 75,2 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi de şubatta yüzde 2 gerileyerek 76,5'ten 75'e indi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 düşüşle 59 olarak belirlendi.

Tasarruf etme ihtimali endeksi ise ocakta 18,3 iken şubatta yüzde 20,2 artışla 22 oldu.

Anahtar Kelimeler:
TÜİKEkonomiPazarIşsizlik
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