TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ AZALDI

ANKARA (AA) - Tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya göre yüzde 3,8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya göre yüzde 3,8 azalış kaydetti. Buna göre mayısta 72,8 olan endeks değeri haziranda 70 olarak kayıtlara yansıdı.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde, yüzde 2,2 azalarak 90'a geriledi. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının azalmasından kaynaklandı.

- İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi de haziranda yüzde 3,3 azalarak 100,6'dan 97,3'e düştü. Söz konusu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığına işaret ediyor.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi de bu ay yüzde 6,1 azalış kaydederek 70,7 oldu. Bu durum, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 5,5 düştü. Mayısta 23,3 olan endeks, haziranda 22,1 değerine geriledi. Bu düşüş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.

Anadolu Haber Ajansı