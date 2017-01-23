TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ARTTI

İşsiz sayısındaki beklenti
Genel ekonomik durum beklentisi bu dönemde yüzde 3 artarak 86'dan 88,6'ya ulaştı. Söz konusu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığına işaret ediyor. İşsiz sayısı beklentisi endeksi de anılan dönemde yüzde yüzde 5,4 arttı ve ocakta 68,9 oldu. Artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı. Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 34 arttı. Aralıkta 16,7 olan endeks, ocak ayında 22,4'e yükseldi. Bu yükseliş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını gösteriyor.
Anadolu Haber Ajansı
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