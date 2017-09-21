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TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANDI

21 Eylül 2017 Perşembe 09:08
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Tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 3,4 azalış gösterdi

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANDI
ANKARA (AA) - Tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 3,4 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 3,4 azalış gösterdi. Buna göre ağustosta 71,1 olan endeks, eylülde 68,7 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde, yüzde 2,5 azalarak eylül ayında 89,6 olarak kayıtlara geçti. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

- İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi, ağustosta 97,9 iken eylülde yüzde 3,3 azalarak 94,7 değerine düştü. Bu gerileme, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı beklentisindeki tüketicilerin bir önceki aya göre azaldığına işaret ediyor.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi de ağustosa göre yüzde 2,7 azalarak bu ay 70,5 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 10 azaldı. Ağustosta 22,4 olan endeks, eylülde 20,2 değerine geriledi. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.


Anadolu Haber Ajansı
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