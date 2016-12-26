TÜİK SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİNİ AÇIKLADI

ANKARA (AA) - Hizmet sektörü güven endeksi aralık ayında yüzde 3,5 azalırken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 ve perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Buna göre, kasım ayında 96,78 olan mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 3,5 azalarak aralık ayında 93,35'e geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış, son üç aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini, hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talebin artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4, yüzde 4,6 ve yüzde 2,3 azaldı.



Perakende ticaret sektörü güven endeksi 96,1 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi aralık ayında yüzde 0,1 artarak 96,13'e yükseldi. Endeksteki artış, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışların arttığını ve mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlarının artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 5,4 ve yüzde 0,4 artarken, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,7 geriledi.



İnşaat sektörü güven endeksi 76,1 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 75,75 iken bu ay yüzde 0,5 artarak 76,15 değerine yükseldi. Endeksteki artış, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini mevsim normalinin üzerinde değerlendiren girişim yöneticisi sayısında ise azalış görüldü. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 4 artarken, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 4,3 azaldı.

Anadolu Haber Ajansı