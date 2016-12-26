TÜİK SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİNİ AÇIKLADI

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 96,1 oldu
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi aralık ayında yüzde 0,1 artarak 96,13'e yükseldi. Endeksteki artış, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışların arttığını ve mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlarının artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.
İnşaat sektörü güven endeksi 76,1 oldu
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 75,75 iken bu ay yüzde 0,5 artarak 76,15 değerine yükseldi. Endeksteki artış, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini mevsim normalinin üzerinde değerlendiren girişim yöneticisi sayısında ise azalış görüldü. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 4 artarken, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 4,3 azaldı.
Anadolu Haber Ajansı
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