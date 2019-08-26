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Trump'ın açıklaması sonrası kurda tansiyon düştü

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin tırmanması piyasalarda oynaklığın artmasına neden oldu. Gece sığ piyasada 6.40 seviyesini gören dolar/TL, Trump'ın yeni açıklamaları ile 5.80'in altını gördü.

Trump'ın açıklaması sonrası kurda tansiyon düştü

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin tırmanması piyasalarda oynaklığın artmasına neden oldu. Gece sığ piyasada 6.40 seviyesini gören dolar/TL, Trump'ın yeni açıklamaları ile 5.80'in altını gördü.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:39
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Trump'ın açıklaması sonrası kurda tansiyon düştü

Küresel piyasalar tırmanan ticaret gerilimi ile haftaya başlarken, konunun ‘baş aktörü’nden yeni bir açıklama geldi. ABD Başkanı Trump, Çin ile ticaret görüşmelerinin yeniden başlayacağını bildirdi. Açıklama sonrası piyasalardaki kayıplar silinmeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli yetkililerin dün gece ABD Ticaret Müzakerecisi'ni aradıklarını ve Çin'in müzakere masasına geri gelmek istediğini söyledi.

Foreks’in derlediği habere göre, G7 zirvesi için bulunduğu Fransa'da açıklamalarda bulunan Trump, "Çin Devlet Başkanı Xi büyük bir lider, sakinliğini ve bir anlaşma yapma arzusunu memnuniyetle karşılıyorum. Çin dün geve ABD Ticaret Müzakerecisini aradı ve müzakere masasına geri gelmek istiyorlar. Bu dünya için çok pozitif bir gelişme" diye konuştu. 
Çin ile müzakerelerin kısa zaman içinde başlayacağını ve Çin'in bir ticaret anlaşması yapmak istediğini ifade eden Trump, "Çin tedarik zincirlerini kaybetmek istemiyor. Çin ile çok ciddi şekilde konuşmaya başlıyoruz" dedi.

Dolar/TL, gece 6.40'ları gördü

ABD-Çin ticaret savaşında gerilimin tırmanması, yeni haftaya başlarken piyasalarda oynaklığın artmasına neden oldu. ABD Başkanı Trump'ın Çin'in misilleme adımına Çin'den ithalata tarifeleri 5'er puan daha yükselterek yanıt vermesinin uluslararası piyasalarda yarattığı sert hareketler ve Çin Yuanı'ndaki değer kaybı Türk Lirası'nda da kendini gösterdi. Yatırımcıların riskten kaçışı, gece sığ piyasada dolar/TL'nin 6.40 seviyelerini test etmesine neden oldu. Bu seviyede kalıcı olmayan hareket sonrası kur, 5.80 seviyelerine çekildi. Dolar/TL cuma gününü 5.7590'dan tamamlamıştı. 

Kur 5.80'in altına indi 

ABD Başkanı Trump'ın sabah yaptığı yeni açıklama, piyasalara nefes aldırırken, dolarda da düşüş görüldü. 

Trump, Çinli yetkililerin dün gece ABD Ticaret Müzakerecisi'ni aradıklarını ve Çin'in müzakere masasına geri gelmek istediğini söyledi.

Dolar/TL, Trump'ın mesajları sonrası 5.77 seviyelerine kadar indi.

Ancak aşağı yönlü hareket sınırlı kaldı ve kur yeniden 5.80'in üzerine çıktı.

Dolar/TL, saat 13:55'te 5.8170 seviyesinde yer aldı.

Son Güncelleme: 26.08.2019 15:12
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