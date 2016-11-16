TRUMP AVRONUN ATEŞİNİ SÖNDÜRDÜ

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - ABD'de Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından yükselişi hız kazanan dolar, sadece gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı değil, avro karşısında da atağa geçti. ABD'de başkanlık seçimini Trump'ın kazanmasıyla küresel piyasalarda belirsizlik artarken risk iştahı da azaldı. Trump belirsizliğiyle ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksi, sert yükseliş kaydetti. Sadece gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı değil, gelişmiş ülkelerin para birimleri üzerinde de baskı oluşturan dolar, avro karşısında da hızla yükseldi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politikalarının yanı sıra Trump'la birlikte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımlar da Avrupa tarafında merak konusu oldu. Trump yoluyla Fed'den kaynaklanacak riskler Avrupa'da endişe yaratmaya devam ederken, Avrupa'da milliyetçi, korumacı ve popülist partilerin yükselmesi de avro üzerindeki baskıyı artırıyor. Fed’in faizleri hızlı bir şekilde artıracağı beklentileri de paritede gerilemelere yol açtı. Avro/dolar paritesi, bugün 1,07'ye kadar gerileyerek son 11 ayın en düşük seviyesini gördü.



"Trump'ın yapacakları konusundaki belirsizlik durumu yüksek"

Commerzbank Döviz Stratejisti Thu Lan Nguyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paritenin gerilemesinin ana nedeninin dolardaki güçlenme olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Piyasalarda Trump'ın enflasyonu canlandırmak için uygulayacağı politikaların Fed'in faizleri artırma konusunda daha agresif davranmasına sebep olacağına dair görüşler bulunuyor. Ancak bu görüşler de yeterince güçlü değil. Trump'ın yapacakları konusundaki belirsizlik durumu yüksek. Mali planları nasıl olacak ya da korumacı ticaret politikalarını uygulayacak mı? Bunlar belirsiz." Nguyen, piyasaların Trump'ın gündemindeki konuları gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği konusunda izlemede olacağını, bu durumda da avro/dolar paritesinin 1,05 seviyelerine kadar gerileyebileceğini söyledi.



"Doların yatışacağını öngörüyorum"

Rabobank Döviz Başstratejisti Jane Foley de ABD'de bundan sonra uygulanacak mali politikayla ilgili birçok bilinmeyen olduğunu söyledi. Foley, merkez bankalarının belirsizlikleri sevmediğini, Fed Başkanı Janet Yellen'ın piyasayı yumuşatabilecek açıklamalarda bulunabileceğini kaydetti. Doların yatışacağı öngörüsünde bulunan Foley, 12 aylık dönemde avro/dolar paritesinin 1,14 seviyesine yükselebileceğini söyledi. Avro Bölgesi'ndeki siyasi risklere değinen Foley, gelecek yıl İtalya'da gerçekleştirilecek referanduma, Fransa ve Hollanda'da yapılacak seçimlere dikkati çekti. Foley, siyasi tansiyona neden olacak bu seçimlerin avro için aşağı yönlü risklere sebep olabileceğini ancak Avro Bölgesi'ndeki cari fazlanın bu riskleri sınırlandıracağını kaydetti.







Anadolu Haber Ajansı