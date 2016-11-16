TRUMP AVRONUN ATEŞİNİ SÖNDÜRDÜ

"Trump'ın yapacakları konusundaki belirsizlik durumu yüksek"
Commerzbank Döviz Stratejisti Thu Lan Nguyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paritenin gerilemesinin ana nedeninin dolardaki güçlenme olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Piyasalarda Trump'ın enflasyonu canlandırmak için uygulayacağı politikaların Fed'in faizleri artırma konusunda daha agresif davranmasına sebep olacağına dair görüşler bulunuyor. Ancak bu görüşler de yeterince güçlü değil. Trump'ın yapacakları konusundaki belirsizlik durumu yüksek. Mali planları nasıl olacak ya da korumacı ticaret politikalarını uygulayacak mı? Bunlar belirsiz." Nguyen, piyasaların Trump'ın gündemindeki konuları gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği konusunda izlemede olacağını, bu durumda da avro/dolar paritesinin 1,05 seviyelerine kadar gerileyebileceğini söyledi.
"Doların yatışacağını öngörüyorum"
Rabobank Döviz Başstratejisti Jane Foley de ABD'de bundan sonra uygulanacak mali politikayla ilgili birçok bilinmeyen olduğunu söyledi. Foley, merkez bankalarının belirsizlikleri sevmediğini, Fed Başkanı Janet Yellen'ın piyasayı yumuşatabilecek açıklamalarda bulunabileceğini kaydetti. Doların yatışacağı öngörüsünde bulunan Foley, 12 aylık dönemde avro/dolar paritesinin 1,14 seviyesine yükselebileceğini söyledi. Avro Bölgesi'ndeki siyasi risklere değinen Foley, gelecek yıl İtalya'da gerçekleştirilecek referanduma, Fransa ve Hollanda'da yapılacak seçimlere dikkati çekti. Foley, siyasi tansiyona neden olacak bu seçimlerin avro için aşağı yönlü risklere sebep olabileceğini ancak Avro Bölgesi'ndeki cari fazlanın bu riskleri sınırlandıracağını kaydetti.
Anadolu Haber Ajansı
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