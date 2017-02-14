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TRT İLE AFAD ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

14 Şubat 2017 Salı 14:30
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TRT Genel Müdürü Göka:"Bu protokolün sağladığı imkanlarla hem çeşitli kurumları çalışmalarımıza dahil edebileceğiz hem de özellikle mültecilerle ilgili çalışmaları daha detaylı bir şekilde bütün dünyaya duyurabileceğiz"

TRT İLE AFAD ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
ANKARA (AA) - TRT ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında,  AFAD'ın Suriyeli sığınmacılara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar, TRT World aracılığı ile uluslararası alanda tanıtılacak.

TRT Genel Müdürlüğündeki iş birliği protokolü imza törenine, Genel Müdür Şenol Göka, AFAD Başkanvekili Mehmet Halis Bilden ve diğer yetkililer katıldı.

Göka, protokolün bundan sonra yapılacak çalışmalara güzel yol açması temennisinde bulunarak, AFAD ile bundan önceki süreçte de sıkı bir çalışma temposu içerisinde olduklarını belirtti.

Yayınladıkları haberler ve programlarla AFAD'ın çalışmalarını yansıtmaya gayret gösterdiklerini anlatan Göka, "Bu çalışmayı biraz daha detaylandıralım ve bir protokol eşliğinde bundan sonra yapılacakları, olaşan yardımları daha düzenli hale getirelim diye davet ettik sayın Bilden'i. Daha önceki görüşmelerimizde de böyle bir protokolün yararlı olacağını düşündük. İnşallah bu protokolün sağladığı imkanlarla hem çeşitli kurumları çalışmalarımıza dahil edebileceğiz hem de özellikle mültecilerle ilgili çalışmaları daha detaylı bir şekilde bütün dünyaya duyurabileceğiz." ifadesini kullandı.

- "Çalışmalarımızı, TRT aracılığıyla dünyaya duyuracağız"

Bilden ise TRT'nin her alanda AFAD'ın yanında olduğunu belirterek, bu protokol ile bundan sonra yapılacak çalışmaların daha düzenli, disiplinli ve ölçülebilir bir noktaya taşınacağının altını çizdi.

Tüm çalışmalarında TRT ile sürekli temas halinde olacaklarını dile getiren Bilden, "Yaklaşık 6 yıldır, Cumhurbaşkanımızın açık kapı politikasıyla 3 milyon civarında mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Ülke olarak, tüm kurumlarımızla, halkımızla mazlumların yanındayız ama bunun dünyada görünürlüğünün çok iyi olduğunu söyleyemem. Bundan sonra inşallah TRT'mizin bu anlamda bir sorumluluk alacak. Bu yöndeki çalışmaların tüm dünyaya duyurmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.  

Konuşmaların ardından, TRT ile AFAD arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Anadolu Haber Ajansı
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