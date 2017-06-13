TRAFİĞE 4 AYDA 363 BİN 864 ARAÇ EKLENDİ

ANKARA (AA) - Bu yılın ocak-nisan döneminde 395 bin 815 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 31 bin 951 taşıtın ise trafikten kaydı silindi, böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 363 bin 864 adet arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2017'ye ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artarak 20 milyon 350 bin 893'ten 21 milyon 454 bin 288'e yükseldi. Bu araçların yüzde 53,8'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisanda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 99 bin 260 oldu. Bu taşıtlar içinde otomobil yüzde 55 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,4 ile kamyonet, yüzde 13,5 ile motosiklet, yüzde 7,1 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlıların oluşturduğu kayıtlara yansıdı.

Nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, marta göre yüzde 3,5 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 3,2, minibüste yüzde 29,4, otobüste yüzde 20, kamyonette yüzde 15,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 14,6, traktörde ise yüzde 0,1 olarak gerçekleşti. Kamyon kaydında yüzde 7,1, motosiklette ise yüzde 21,6 artış oldu.

Nisanda, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında ise yüzde 7,2 azalış görüldü. Bu düşüş otomobilde yüzde 15,5, otobüste yüzde 3,1, motosiklette ise yüzde 12,5'i buldu. Minibüste yüzde 53,2, kamyonette yüzde 10,1, kamyonda yüzde 17,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 387,1, traktörde ise yüzde 3,4 artış dikkati çekti.

Ocak-nisan döneminde 395 bin 815 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 31 bin 951 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 363 bin 864 adet arttı.

- Devri yapılan araçlar

Nisanda devri yapılan toplam 618 bin 501 adet taşıt içinde otomobil yüzde 68,9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,5 ile kamyonet, yüzde 5,4 ile motosiklet, yüzde 3,2 ile traktör takip etti. Nisanda devri yapılan taşıtların yüzde 6'sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan sonu itibarıyla 11 milyon 546 bin 634 adet otomobilin yüzde 39'u LPG'li, yüzde 34,2'si dizel, yüzde 26,4'ü benzin yakıtlı, yüzde 0,4'ü ise yakıt türü bilinmeyen araçlar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 54 bin 535 otomobilin yüzde 15,4'ünün Renault, yüzde 11,2'sinin Volkswagen, yüzde 8,9'unun Fiat, yüzde 8,2'sinin Hyundai, yüzde 7,1'inin Opel, yüzde 5,9'unun Dacia, yüzde 5,6'sının Ford, yüzde 4,7'sinin Honda, yüzde 4,7'sinin Peugeot, yüzde 4,2'sinin Toyota olduğu, yüzde 24'ünün ise diğer markalardan oluştuğu istatistiklere yansıdı.

Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,5'i 1501-1600, yüzde 27,8'i 1401-1500, yüzde 14,1'i 1300 ve altı, yüzde 13'ü 1301-1400, yüzde 3,4'ü 1601-2000, yüzde 1,2'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak dikkati çekti.

Aynı dönemde trafiğe kaydedilen otomobillerden yüzde 59,8'i beyaz, yüzde 16,2'si gri, yüzde 7,9'u siyah ve yüzde 5,4'ü kırmızı iken yüzde 10,6'sı diğer renkleri taşıyor.

Anadolu Haber Ajansı