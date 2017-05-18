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".tr" PAZARI 8,5 MİLYON LİRAYI GEÇTİ

18 Mayıs 2017 Perşembe 10:05
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Türkiye'de ".tr" uzantılı 382 bin 257 internet sitesi bulunuyor

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'de ".tr" uzantılı 382 bin 257 internet sitesi bulunuyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından verilen ".tr" alan adlarıyla ilgili pazarın büyüklüğü ise yıllık 8 milyon 510 bin 255 lira olarak hesaplanıyor.

AA muhabirinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile ODTÜ tarafından hazırlanan raporlardan derlediği bilgilere göre, Türkiye'de ".tr" uzantılı 382 bin 257 internet sitesi faaliyet gösteriyor. Bu alan adları için yıllık 5 ile 25 lira arasında ödeme yapılıyor.

Söz konusu alan adlarından elde edilen toplam gelir ise yılda 8 milyon 510 bin 255 lirayı buluyor. ".tr" uzantılı internet sitelerinin yüzde 79,4’ünü “com.tr”, yüzde 5,5’ini “gen.tr”, yüzde 3,5’ini “gov.tr”, yüzde 2,7’sini ise “org.tr” uzantısı oluşturuyor. En büyük paya sahip "com.tr" uzantılı 303 bin 669 alan adına ilişkin yıllık 25 lira, 5 yıl içinse 100 lira ödeme yapılıyor.

- Yetki ODTÜ'de

".tr" alan adı işlemleri için gerekli politika ve prosedürler 1991-1998 yıllarında ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca düzenlendi. 2000 yılında Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kuruluna bağlı çalışan sektör temsilcilerinin yer aldığı ve 11 kurumsal üyeden oluşan "DNS Çalışma Grubu" oluşturuldu.

İnternet kullanımındaki hızlı artış ve beraberinde ortaya çıkan elektronik ticaretteki gelişmelerle alan adları önem kazanmaya başladı. 2011'de yayımlanan "655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile İnternet Kurulu feshedilerek, İnternet Geliştirme Kurulu haline dönüştürüldü.

İnternet Kurulu, 2012'de feshedildi. Ancak ODTÜ bu yetkiyi hala kullanıyor.


Anadolu Haber Ajansı
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