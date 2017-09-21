TOPLAM KREDİ STOKU YÜZDE 23 ARTTI

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler, bu yılın temmuz ayı itibarıyla 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 2 trilyon 59 milyar lira oldu. TBB Risk Merkezi aylık bülteninin temmuz sayısı yayımlandı. Buna göre, üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler 2017'nin temmuz ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artarak 2 trilyon 59 milyar lira olarak kaydedildi. Artış oranı, bir önceki aya göre de yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Nakit kredilerin 1 trilyon 959 milyar liralık bölümü bankalar, 44 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 30 milyar lirası finansman şirketleri ve 27 milyar lirası da faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı. Söz konusu dönemde tasfiye olunacak alacaklar, 2016'nın temmuz ayına göre yüzde 23 artarak 71 milyar lira oldu. Tasfiye olunacak alacakların toplam nakit kredilere oranı bu yılın temmuz ayında bankalarda yüzde 3,3, faktoring şirketlerinde yüzde 5,3, finansal kiralama şirketlerinde yüzde 5,5 ve finansman şirketlerinde yüzde 3,1 olarak kaydedildi.



Kurumsal kredilerin toplam hacmi 1,5 trilyon lira oldu

Tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan kurumsal krediler toplamı temmuz itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 1 trilyon 560 milyar lira oldu. İmalat sanayi yüzde 25,4 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip sektör olurken, imalatı yüzde 18,6 ile toptan perakende ticaret ve yüzde 12,2 ile inşaat takip etti. Temmuz dönemi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar oranının en yüksek olduğu sektör, yüzde 4,5 ile toptan ve perakende ticaret oldu.



Tasfiye olunacak alacaklar oranı yüzde 4'e geriledi

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları temmuz itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 499 milyar lira oldu. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 21 ile konut kredilerinde gerçekleşti. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin yüzde 38,1'ini konut kredileri, yüzde 17,4'ünü kredi kartları, yüzde 6,3'ünü taşıt kredileri ve yüzde 38,2'ini ihtiyaç ve diğer krediler oluşturdu. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartlarında tasfiye olunacak alacaklar tutarı bir yıl içerisinde yüzde 2 artarak 21 milyar TL oldu. Aynı dönemde tasfiye olunacak alacaklar oranı ise yüzde 4,7'den yüzde 4,1 seviyesine geriledi.



Ortalama kredi miktarı 17 bin lira

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,4 milyon artarak 29 milyon kişi oldu. Ortalama kredi miktarı ise 17 bin TL düzeyinde gerçekleşti. Kişi başına ortalama kredi, konut kredilerinde 78 bin TL, ihtiyaç ve diğer kredilerde 8 bin TL oldu. Gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacminin toplam krediler içindeki payı temmuz itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azalarak yüzde 24,2'ye geriledi. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin en yüksek olduğu kent İstanbul oldu. Temmuz dönemi itibarıyla İstanbul'da 172 milyar lira, Ankara'da 49 milyar lira ve İzmir'de 32 milyar lira tutarında bireysel nitelikli kredi (kredi kartı dahil) bakiyesi bulunuyor.

Hakkari, yüzde 47,1 ile son 12 ayda bireysel kredi (kredi kartı dahil) kullanımının en çok arttığı kent oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) miktarı en yüksek kentler ise sırasıyla Ankara, Van ve Mersin olarak belirlendi.

Anadolu Haber Ajansı