TOPLAM KREDİ STOKU 2 TRİLYON LİRAYA YAKLAŞTI

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler 2016 yılı ekim ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 1 trilyon 968 milyar TL'ye yükseldi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Aylık Bülteninin ekim sayısı yayımlandı. Bültene göre, TBB Risk Merkezi üyesi bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler 2016 yılı ekim ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12 artışla 1 trilyon 968 milyar TL oldu. Bir önceki aya göre artış ise yüzde 2 olarak gerçekleşti. Nakit kredilerin 1 trilyon 884 milyar TL’lik bölümü bankalar, 37 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 26 milyar TL’si finansman şirketleri ve 22 milyar TL’si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı. Tasfiye olunacak alacaklar ekim ayı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 66 milyar TL olurken, tasfiye olunacak alacaklar oranı ise yüzde 2,7'den yüzde 3,2 seviyesine yükseldi. Ekim 2016 itibarıyla tasfiye olunacak alacakların toplam nakit kredilere oranı bankalarda yüzde 3,1, faktoring şirketlerinde yüzde 7,2, finansal kiralama şirketlerinde yüzde 6,9 ve finansman şirketlerinde yüzde 3,8 düzeyinde gerçekleşti.



Ticari kredilerin payı 0,8 puan arttı

Tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan ticari kredilerin toplam nakit krediler içindeki payı Ekim 2016 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan artarak yüzde 77,7 oldu. İmalat sanayi yüzde 26,2 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü perakende ticaret (yüzde 17,1) ve inşaat sektörü (yüzde 11,0) takip etti. Ekim ayı itibarıyla, bireysel kredi bakiyesinin yüzde 37,7'sini konut kredileri, yüzde 37,4'ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 18,1’ini kredi kartları ve yüzde 6,8’ini taşıt kredileri oluşturdu. Elektrik, gaz ve su kaynakları sektörü bir yıl içerisinde yüzde 29'luk kredi büyüme hızıyla dikkati çekti. Krediler içinde en yüksek paya sahip imalat sanayine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 4,3 arttı. Tahsili gecikmiş alacak oranı ekim sonu itibarıyla en yüksek olan sektör; yüzde 4,2 ile toptan ve perakende sektörü oldu. Bunu yüzde 4 ile inşaat sektörü takip etti. Tasfiye olunacak alacak tutarının son bir yıl içerisinde en fazla arttığı sektör ise yüzde 53,3 ile taşımacılık, depolama ve haberleşme sektörü oldu. Söz konusu sektördeki tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 1,5 düzeyinde gerçekleşti.



Bireysel kredi ve kredi kartları toplam hacmi 439 milyar TL oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel kredi ve kredi kartları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 439 milyar TL oldu. Bireysel kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 11,9 ile konut kredilerinde görüldü. Tüm bireysel kredi ve kredi kartları toplamda bir önceki aya göre yüzde 1,1 artış gösterirken, konut kredileri yüzde 1,9 artış yaşandı. Ekim sonu itibarıyla bireysel kredi bakiyesinin yüzde 37,7'sini konut kredileri, yüzde 37,4'ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 18,1’ini kredi kartları ve yüzde 6,8’ini taşıt kredileri oluşturdu. Bireysel krediler toplam tahsili gecikmiş alacak tutarı bir yıl içerisinde yüzde 33,4 artarak 22,6 milyar TL odu. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 4'ten yüzde 4,9 seviyesine yükseldi.



Bireysel kredi ve kredi kartı müşterilerinin sayısı 26,8 milyon

Bireysel kredi ve kredi kartı olan kişi sayısı son bir yılda 1,6 milyon artarak 26,8 milyon kişi olurken, ortalama kredi miktarı ise 16,4 bin TL düzeyinde gerçekleşti. Gerçek kişilere kullandırılan bireysel kredi ve kredi kartları toplam hacminin toplam krediler içindeki payı azaldı ve Ekim 2016 itibarıyla son bir yıl içinde 0,8 puan düşerek yüzde 22,3 seviyesine geriledi. Bireysel kredi bakiyesinin en yüksek olduğu il İstanbul oldu. Ekim 2016 itibarıyla İstanbul’da 155 milyar TL, Ankara'da 43 milyar TL ve İzmir'de 28 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. Ardahan, yüzde 14 ile son 12 ayda bireysel kredi kullanımı en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi miktarı en yüksek iller ise sırasıyla, Van, Ankara ve İçel oldu.





Anadolu Haber Ajansı