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TOKİ'NİN 48 KONUT VE İŞ YERİ SATILDI

10 Şubat 2017 Cuma 12:30
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Turyap'ın düzenlediği TOKİ müzayedesinde 48 adet konut ve iş yeri 6 milyon 341 bin liraya satıldı

TOKİ'NİN 48 KONUT VE İŞ YERİ SATILDI
İSTANBUL (AA) - Turyap, Başbakanlık Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) mülkiyetinde bulunan 48 adet konut ve işyerini 6 milyon 341 bin liraya sattı.

Turyap'ın düzenlediği TOKİ müzayedesinde 197 iş yeri ile 15 konutunu da satışa çıkardı.  

48 konut ve iş yerinin 6 milyon 341 bin liraya satıldığı müzayede TOKİ'nin iş yerleri için yüzde 25'i peşin 120 ay vade ile konutlar için ise yüzde 12'si peşin 180 ay vadeden başlayan ödeme seçenekleri ile satışa sunuldu.

Taksitler memur maaşı artış oranı veya en düşük endekse göre 6 ayda bir vadelendiriliyor.Geriye kalan konut ve iş yerleri için 3 gün internetten teklif verilebilecek.

Adana, Ankara, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Tokat ve Trabzon'da satışa sunulan 197 iş yerine yüzde 25 peşin, 120 ay vade seçeneğiyle teklif verilebiliyor. 

Afyonkarahisar, Ankara, Bitlis, Çankırı, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Mersin, Nevşehir, Trabzon ve Van'da bulunan 11 konut ise yüzde 12 veya yüzde 25 peşin, 120 ya da 180 ay vade seçenekleriyle satın alınabiliyor.

Satışa sunulan taşınmazlar arasında Adana Kışla Mahallesi, İstanbul Başakşehir Kayabaşı, Kırşehir Kaman ve Şanlıurfa Viranşehir'de ticaret merkezindeki iş yerleri ile Ankara Turkuaz Vadisi'ndeki spor tesisi de bulunuyor.

Anadolu Haber Ajansı
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