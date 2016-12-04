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TOKİ'DEN TERMAL TURİZME KATKI

04 Aralık 2016 Pazar 19:38
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TOKİ Başkanı Turan: "Karahayıt'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında yaptığımız sosyal konut ve tesislerle bölge, termal turizm açısından cazibe merkezi haline gelmeye başladı"

TOKİ'DEN TERMAL TURİZME KATKI
DENİZLİ (AA) - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Karahayıt'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında yaptıkları sosyal konut ve tesislerle bölgenin, termal turizm açısından cazibe merkezi haline gelmeye başladığını söyledi.

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak başkanlığında Pamukkale'nin Karahayıt Mahallesi'nde yapılan toplantıda, Turan, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları, TOKİ tarafından il genelinde yapılacak sosyal konutlarla ilgili projeleri değerlendirdi.

TOKİ Başkanı Turan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek, Denizli'nin ihtiyacı olan sosyal konut konusunda milletvekilleri ve belediye başkanları ile projeler üzerinde görüştüklerini belirtti.

Denizli için 2017 yılının TOKİ açısından il merkezi ve ilçelerde proje inşaatının başlayacağı bir dönem olacağını vurgulayan Turan, şunları söyledi:

"Bir ay sonra 6-7 Ocak'ta yapacağımız toplantıda hangi aşamaya geldiğimizi test edeceğiz. İnşallah Denizli için hayırlı olur. Bizden konut bekleyen vatandaşlarımız için 2017 yılı çok daha iyi bir yıl olacak. Termal turizm merkezlerinden Pamukkale'nin Karahayıt Mahallesi'nde inşa ettiğimiz yapılar, ülke turizmine, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak bir aşamada. Karahayıt'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında yaptığımız sosyal konut ve tesislerle bölge, termal turizm açısından cazibe merkezi haline gelmeye başladı."

Vali Altıparmak, geniş katılımlı bir toplantı yaptıklarını, il merkezi ve ilçelerde TOKİ'nin başlatacağı çalışmaları masaya yatırdıklarını belirterek, "Arsa, durumu, imar durumu tek tek değerlendirildi. Başarılı bir toplantı geçti. Konut için gelen talebe göre belediyenin ve hazinenin elindeki arsalar değerlendirildi. Uygun olup olmadıkları görüşüldü." şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, "Merkezdeki 2 ilçe ve diğer 17 ilçe olmak üzere bütün ilçeler masaya yatırıldı. Talepler dikkate alınarak gelecekle ilgili nasıl bir planlama yapılabilir, bunları ele aldık. TOKİ Denizli'ye çok güzel yatırımlar yaptı. Bundan sonra da yapacaklar." dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli için önemli olan bir projenin değerlendirildiğini ifade ederek, "Denizli'de TOKİ ile yapılacak olan sosyal konutların projelerinin hayata geçirilmesi konusunda bir değerlendirmede bulunduk. Bayağı yol kat ettik. İnşallah çok kısa zamanda projeler onaylanıp kazma vurulacak." diye konuştu.
 


Anadolu Haber Ajansı
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