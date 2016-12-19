TOBB'A AVRUPA'DAN YENİ GÖREV

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Global Standartlar Merkezi (GS1) Türkiye Vakfı, 170 ülkede 2 milyona yakın işletmeyle çalışan uluslararası organizasyon olan GS1 Avrupa Bölgesi Yönetim Kuruluna seçildi.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te, GS1 Avrupa Bölgesi Yönetim Kurulu seçimi yapıldı. Seçimde, 12 kişilik yönetim kuruluna 7 üyenin belirlenmesi için, GS1 Avrupa Bölgesinde faaliyet gösteren 47 üye ülke organizasyonu oy kullandı. Çek Cumhuriyeti ve Portekiz ve Danimarka'yı geride bırakan Türkiye'nin temsilcisi TOBB-GS1 Türkiye Vakfı, 2 yıllığına GS1 Avrupa Yönetim Kurulu'na seçildi.

Birliğin iştiraki GS1 Türkiye Vakfı, ürünlerin üzerine basılan barkod başta olmak üzere ürünlerin ve firmaların, taşıma birimlerini belirlemeye ve tedarik zinciri üzerindeki ürün alışverişini izlemeye yönelik farklı standartlar ve çözümler geliştiriyor. Vakıf, hızlı tüketim malları, sağlık, taze gıda, ulaştırma ve lojistik sektörlerinin yanı sıra, savunma, ağır sanayi gibi farklı sektörlere de tanımlama, kaydetme ve izlemeye yönelik çözümler sunuyor.



GS1, 170 ülkede faaliyette

GS1 Organizasyonu 112 ülkede faaliyet gösteren üye organizasyonlar kanalıyla, tedarik zincirinin daha etkili ve verimli bir şekilde işletilebilmesine hizmet ediyor.

Sistem bugün itibarıyla 170'den fazla ülkede, 2 milyona yakın işletme tarafından etkin tedarik zinciri yönetiminin en önemli bileşeni olarak kullanılıyor. Organizasyonun temsilcisi olarak, GS1 sisteminin Türkiye'de uygulanması ve yaygınlaştırılması yönünde faaliyetlerde bulunan TOBB-GS1 Türkiye Vakfı, 1988 yılından bu yana hizmet veriyor.

Anadolu Haber Ajansı