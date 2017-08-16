TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU SAMSUN'DA

SAMSUN (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İlk 3 ay itibarıyla büyüme oranımız arttı, yüzde 5'e çıktı. Dünyanın en hızlı büyüyen ilk 3 ülkesi arasına girdik. Bunlar hem gerek iş dünyası olarak çalışmamızda hem birlikte hareketimizden hem de bizim sorunlarımızı çözen Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bakanlarımızdan Allah razı olsun." dedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Samsun Ticaret Borsasının Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlediği "Üreten Samsun'un Yıldızları" ödül törenine katılan Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığını anımsattı.

Geçen yıl ülkenin başına gelenlerin dünyada hiçbir ülkenin başına gelmediğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Başka ülkelerin başına gelseydi zaten 5 seneden 10 senede ayağa kalkamazlardı. Hükümetimize gittik dedik ki 'Başımızda böyle bir sıkıntı var. İç piyasayı canlandırmamız lazım.' Allah razı olsun onlardan, beyaz eşyada, mobilyada, konutta KDV, ÖTV'yi kaldırdılar. Hepimizin faydasına oldu. Tüketim arttı. Ne kadar arttı? Son 6 aydaki beyaz eşya, mobilyadaki artış yüzde 30, konut satışlarındaki artış da yüzde 10 oldu ve Türkiye bir başarı hikayesi yazdı. İlk 3 ay itibarıyla büyüme oranımız arttı, yüzde 5'e çıktı. Dünyanın en hızlı büyüyen ilk 3 ülkesi arasına girdik. Bunlar hem gerek iş dünyası olarak çalışmamızda hem birlikte hareketimizden hem de bizim sorunlarımızı çözen Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve bakanlarımızdan Allah razı olsun."

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de son 6 ayda açılan şirket sayısının bir önceki yılın ilk 6 ayına göre yüzde 3 artış gösterdiğini kaydetti.

Bir iş adamının "Bankalar rahat bıraksa daha fazla iş yeri açılır başkanım, bankalar rahat bırakmıyor" demesi üzerine Hisarcıklıoğlu, "Yüzde yüz haklısın, ben seninle aynı fikirdeyim. Her platformda söylüyorum. Biliyorsunuz son 6 ay açıklandı. Bankalar karlarını yüzde 50 artırmışlar. Bu vicdansızlık kardeşim. Sonunda beni öldürürsen sen kime vereceksin o parayı. Elindeki parayı kime verecek. Bu vicdansızlık. Her platformda da söylüyoruz." yanıtını verdi.

Törende, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından vergi rekortmenleri, en fazla ihracat yapan şirketler, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşuna giren firmalar (İSO 500) ile yerli malı belgesiyle üretim yapan firmalara "Üreten Samsun'un Yıldızları" ödülü verildi.

Anadolu Haber Ajansı