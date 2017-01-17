TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Katar'da

DOHA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Katar ile Türkiye'nin güçlerini birleştirmesi gerektiğini belirterek, "Sizde para var, bizde girişimci ruh var. Bu iki ruhu birleştirelim, Made in Katar markası ile Türkiye-Katar ortaklığını bütün dünyaya kabul ettirelim." dedi.

2. KOBİ'ler Konferansı, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi.

Konferansın açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin TBMM'deki anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri nedeniyle önceden katılması planlanan bu etkinliğe iştirak edemediğini söyledi.

Katar Ticaret ve Sanayi Odası ile pek çok platformda büyük bir uyumla çalıştıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, Katar ile ortak çalışmaları daha ileri boyutlara taşımaya da kararlı olduklarını söyledi. İş birliği anlaşması imzalayarak iki ülke ilişkilerinin artırılabileceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, konferans için Türkiye ve Katar’dan her biri kendi sektörünün yıldızı olan 400 iş insanının bir araya geldiğini ifade etti. Bu konferans kapsamında 7 ana sektörde ikili iş görüşmeleri yapılacağını bildiren Hisarcıklıoğlu, bu buluşma ile geleceğe dönük kazançlı ortaklıklar kurulacağına işaret etti.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da önemli bir sınavdan geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Türkiye'ye ilk destek veren ülkenin Katar olduğuna dikkati çekti. Katar liderlerinin daha sonraki süreçte Türkiye'yi ziyaret ettiklerini de anımsatan Hisarcıklıoğlu, "FETÖ ile mücadelede en büyük desteği verdiler. Bizim bir atasözümün dediği gibi 'Dost kara günde belli olur'. Biz bunu, zor günümüzde yanımızda olanları asla unutmayız. Bu kardeşliğinizden dolayı, başta Katar Emiri olmak üzere bütün Katarlı dostlarımıza Türk iş dünyası adına yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Katar arasındaki ilişkilerin son yıllarda çok önemli bir noktaya geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bundan 15 yıl önce Katar’dan Türkiye’ye gelen kaç kardeşimiz vardı biliyor musunuz? Yılda 600 kişi, yanlış duymadınız. Şimdi bu rakam yılda tam 36 bin oldu. 15 yıl önce karşılıklı ticaret hacmimiz sadece 15 milyon dolardı. Bu rakam 50 kat artarak 700 milyon dolara ulaştı. 15 yıl önce ülkemizde yatırım yapan Katar sermayesi sadece 1 milyon dolardı. Bu rakam da 1 milyar dolara ulaştı. Yine 15 yıl önce Türk firmalarının Katar’da adı geçmezken bugün itibarıyla firmalarımız Katar’da 14 milyar dolarlık proje üstlendiler. İş adamlarımız burada önemli yatırımlar da yapmaya başladılar. İşte kısmetse bugün bir Türk hastanemizin açılışını yapacağız. Bunlar aslında müthiş rakamlar, çok önemli gelişmeler ama emin olun şu anda işin daha başındayız. Asıl büyük işleri, büyük iş birliğini bundan sonra yapacağız. Son dönemde Katar’ın ülkemize yaptığı büyük yatırımları ve Türk müteahhitlik firmalarına sunduğu fırsatları memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdi bunun çok daha ötesinde işler yapmak istiyoruz."

- "Allah bunun hesabını hepimize sorar"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin özel sektör eliyle büyüyen, girişimci bir ülke haline geldiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Gelin güçlerimizi birleştirelim. Bizde büyük bir tecrübe ve girişim gücü var. Katar'da bizde olmayan en büyük şey sermaye girişimi, ucuz enerji var. Projeleri bir araya getirelim. Sizde para var, bizde girişimci ruh var. Bu iki ruhu birleştirelim, Made in Katar markası ile Türkiye-Katar ortaklığını bütün dünyaya kabul ettirelim." diye konuştu.

İslam ülkelerine Allah tarafından müthiş bir coğrafya bahşedildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Bütün bu imkanlara rağmen dünya zenginliğinden aldığımız pay sadece 10,2. Tek başına ABD dünya zenginliğinin yüzde 25'ine, Çin ise yüzde 15'ine sahip. 57 İslam ülkesinin toplamı bu rakama ulaşamıyor. Daha vahimi dünyanın en fakir 48 ülkesinin 21’i maalesef İslam ülkeleri. Çok açık söylüyorum, Allah bunun hesabını hepimize sorar." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın hayata geçmesini yıllardır beklediklerine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu adım atılırsa, Türkiye ile Katar arasındaki ticareti güçlendirecek en önemli işlerden biri yapılmış olacak. Ticaretimiz sınıf atlayacak. Türkiye olarak biz bu işi hemen bitirmek istiyoruz. Körfez ülkelerinden de aynı yaklaşımı bekliyoruz. İkincisi de İslam ülkeleri arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması olan TIPS-OIC’i hayata geçirmemiz lazım. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için çok küçük bir adım kaldı. Körfez Ülkeleri, taviz listelerini güncellerse, anlaşma yürürlüğe girecek. Burada da Katarlı dostlarımızın öncülük yapmasını bekliyoruz."

Hisarcıklıoğlu, Katar'da bugün ayrıca Türk hastanesinin açılışının yapılacağını da belirtti.

Katar Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Şeyh Halife bin Casim Al Sani de iki ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ve Al Sani, TOBB-Katar Sanayi ve Ticaret Odası İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı.

Anadolu Haber Ajansı