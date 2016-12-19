TL İÇİN KRİTİK TOPLANTI YARIN

Donald Trump'ın başkanlığa seçilmesi sonrası, büyüme ve enflasyon oranlarını yükseltecek politikalar izleyeceğine yönelik açılmaları ve son FED toplantısından da çıkan ana mesajın bu politikaların yakından izleneceğine ve faiz duruşunun bu anlamda revize edilebileceğine dair sinyaller oldukça önemliydi. Özellikle son 2 ay içerinde küresel gelişmeler nedeniyle değer kaybı yaşayan Türk Lirasına TCMB ben buradayım mesajı vermiş ve yaklaşık 3 yıl aradan sonra kısa vadeli faiz oranları Kasım ayındaki toplantısında yükseltmişti. FED'in son toplantısında 2017'deki faiz hamlesini 2'den 3'e çıkarabileceğini vurgulaması önümüzdeki yıl da doların gelişen ve gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazanmaya devam edebileceğini göstermekte ve özellikle Türkiye gibi Gelişen Ülke Merkez Bankalarının faiz politikalarını revize etmelerine neden olabilir. Bu hafta yapılacak PPK Toplantısında Merkez Bankası için faiz konusunda 2 seçenek olduğunu düşünüyorum.



Merkez Bankası ne yapar, kur nereye gider?

İlk senaryoda, Ocak ayında Trump'ın göreve gelmesini ve söylemlerini görüldükten sonra faiz ile kararını daha net vermek isteyebilir ve bundan dolayı bu ayki toplantıyı pas geçebilir. Böyle bir karar almasında etkili olabilecek bir diğer önemli gelişme ise kurun bu ay içinde yıl sonuna yaklaşmamızdan kaynaklı dalga boyunun nispeten azalması ve 3.50 seviyelerinde dengelenecek olma beklentisi de gösterilebilir. Eğer TCMB, bekle göre politikasına yönelik mesajlar verirse Dolar/TL paritesinde 3.5280 direnç seviyesi ön plana çıkabilir. Bu seviyenin kırılması halinde yükselişlerde 3.5460 seviyesi gündeme gelebilir. Bir diğer senaryo ise son FED toplantısında kısmen gündeme gelen şahin ifadeler ve Trump'ın olası mali politikalarının yansımalarından kaynaklı kurdaki tansiyonun önüne geçmek adına geçtiğimiz ay olduğu gibi çifte faiz hamlesi gelmesi olacaktır. Buna benzer senaryoda ise TL varlıklarının güçlendiğini görebiliriz. Bu durumda ise Dolar TL paritesinde 3.4750 desteğinin kırılması halinde gerilemeler kademeli olarak 3.4520 – 3.4200 bölgesine doğru sürebilir. Yeni bir düşen trendin başlayabilmesi için 3.4200 desteğinin kırılması önemli olabilecektir.

Kurum olarak beklentimiz TCMB'nin bu zorlu dönemde FED'in bahar aylarında faiz artışına gitmeyecek algısından ve kısmen yatışan kurdaki dalga boyu ve Trump'ın göreve geldikten sonra söylemlerinin doları nasıl etkileyeceğini görmek istemesinden kaynaklı bu ayki faiz hamlesini pas geçebileceği ve bekle gör politikası izleyebileceği şeklinde özetleyebilirim.