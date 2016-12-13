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"TL, FED TOPLANTISI SONRASINDA YÜKSELEBİLİR"

13 Aralık 2016 Salı 11:00
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Destek Yatırım Araştırma Uzmanı Gözgör: Yarınki Fed toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Geçen yılki senaryonun tekrarlanması halinde TL yarınki toplantı sonrası yükselebilir.

İSTANBUL (AA) - Destek Yatırım Araştırma Uzmanı Kutay Gözgör, "Yarınki Fed toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Geçen yılki senaryonun tekrarlanması halinde TL yarınki toplantı sonrası yükselebilir" ifadelerini kullandı. Haftanın önemli gelişmelerini ve beklentilerini değerlendiren Gözgör, piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın yapacağı faiz kararı açıklamasına odaklandığını belirtti. Geçen yıl dolar/TL kurunun Fed'in açıklamasının ardından sert düştüğünü, Fed'in 25 baz puanlık faiz artışı sonrası TL'nin değer kazanımlarını hızlandırdığını ve kurun 3,00 seviyelerinden 2,78'lere kadar gerilediğini hatırlatan Gözgör, şunları kaydetti:

"Yarınki toplantıda 25 baz puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Geçen yılki senaryonun tekrarlanması halinde TL yarınki toplantı sonrası yükselebilir. Böyle bir senaryoda 3,34 desteğinin kırılması halinde dolar/TL paritesinde gerilemelerin devam ettiğini görebiliriz. Piyasaların 25 baz puanlık faiz artışını tamamen fiyatladığını söyleyebiliriz. Ancak, Fed'in 2017 yılında kaç faiz artışı yapacağı ve ABD'nin çiçeği burnunda başkanı Donald Trump'ın vaat ettiği politikaların Fed'i nasıl etkileyeceği takip edilecek. Fed'in 2017 yılında kaç faiz artışı gerçekleştireceğini üyelerin tahminlerini yansıtan dots-plots (nokta tahminler) aracılığıyla öğreneceğiz. En son eylül ayında açıklanan nokta tahminlerde Fed üyeleri 2016 yılında tek bir faiz artışı 2017 yılında iki, 2018 yılında ise üç faiz artışı bekliyordu. Herbir faiz artışının miktarı 25 baz puan olarak hesaplanıyor. FED, 2017 yılında 2'den fazla faiz artışı olacağına yönelik mesajlar verirse doların küresel olarak hızlı değer kazandığını görebiliriz. 2 veya daha az faiz artışı olacağına yönelik beklentiler ise doların değer kaybına neden olabilir."

"Fed, Trump'a rağmen tedbiri elden bırakmayacaktır"
Gözgör, aynı zamanda enflasyon ve büyüme tahminlerinin de açıklanacağını ve 2017 yılında Fed üyelerinin önemli ölçüde değişiklik göstereceğini dile getirdi. Faiz artışını destekleyen "şahin" üyelerin sayısının azalacağını bildiren Gözgör, şu ifadeleri kullandı: "Oy hakkı bulunan ve şahin olarak adlandırabileceğimiz George, Mester, Rosengren oy hakkını kaybediyor. Bu üyelerin yerini Harker alacak ve muhtemelen kuruldaki tek şahin üye olacak. Faiz artışının daha yavaş olması gerektiğini savunan ve oy hakkı olan üye sayısı daha fazla yer alıyor. Bu üyelerin başında Kashkari, Kaplan, Yellen, Tarulla, Evans, Dudley ve Brainard geliyor. İki koltuk ise boşta duruyor. Muhtemelen Trump bu koltuklara Cumhuriyetçi adaylar atayacaktır. Trump'ın kamu harcamaları ve vergi indirimlerine yönelik politikaları Fed'in enflasyon hedefine hızlı ulaşmasına neden olabilir.

Aynı zamanda henüz Trump'ın politikalarının senato tarafından kesin olarak kabul edileceği belli değil. Bu yüzden Fed dikkatli adım atacaktır. Fed'in Trump'a rağmen tedbiri elden bırakmayacağını bekleyebiliriz. Fed'in yanı sıra yurt içinde anayasa görüşmeleri ve olası bir referandum TL varlıklarında oynaklığı yükseltebilir. Eğer Fed, Trump'ın uygulayacağı politikaların etkisini daha fazla ciddiye alır ve hızlı bir faiz artışı yapacağına yönelik mesajlar verirse dolar/TL paritesinde yükselişlerde 3,5550-3,6080 bölgesi gündeme gelebilir."

Anadolu Haber Ajansı
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